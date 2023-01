Hogwarts Legacy komt nu langzaam maar zeker steeds dichterbij, want het is nog een kleine twee weken voordat we ons weer in de wereld van Harry Potter kunnen begeven. Er komt daarom ook steeds meer nieuws naar buiten, zoals dat er vele sidequests te doen zijn in de game. Wie maar geen genoeg kan krijgen van Hogwarts Legacy, moet ook zeker deze nieuwe video even bekijken.

In deze video van IGN krijgen we een beter beeld van de stealth gameplay. Je gaat samen met Poppy op onderzoek uit en probeert uit te zoeken waarom de goblins en stropers de handen ineen hebben geslagen. Al gauw kom je erachter dat er een illegale vechtring voor draken is opgezet en dat nodigt nog meer uit om te onderzoeken.