The Last of Us: Part II mag dan wel controversieel zijn, de game was een enorm succes voor ontwikkelaar Naughty Dog en uitgever Sony. Bijgevolg gaan we er eigenlijk haast automatisch vanuit dat we meer titels in dit universum kunnen verwachten. En terwijl Naughty Dog wel degelijk aan een grote The Last of Us multiplayergame werkt, is een officieel derde deel in de reeks allesbehalve een zekerheid.

In een interview met Buzzfeed heeft Neil Druckmann aangegeven dat The Last of Us: Part III er alleen maar zal komen als de studio met een verhaal op de proppen komt waar het echt fan van is. Anders laten ze de franchise los, net zoals ze dat enkele jaren geleden met Uncharted gedaan hebben. Wie denkt dat Naughty Dog onder druk staat om een vervolg te produceren, heeft het dus bij het verkeerde eind.