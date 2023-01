De Dead Space Remake wist eind vorige week best indruk te maken en dat betekent uiteraard dat er nu lustig gespeculeerd wordt over de toekomst van de franchise. Het lijkt een uitgemaakte zaak dat EA de Dead Space naam niet opnieuw in de vergetelheid zal laten wegzinken. Welke vorm een eventuele volgende game zal aannemen, is echter vooralsnog koffiedik kijken.

Krijgen we in de nabije toekomst een remake van Dead Space 2 op ons bord? Of opteren EA en ontwikkelaar Motive voor een nieuwe titel? Een easter egg in de New Game + modus van de Dead Space remake zou kunnen wijzen op die eerste mogelijkheid. Daar vind je namelijk een text log terug, waarin personages verwijzen naar de Sprawl, de setting van Dead Space 2.

In theorie zou dit kunnen betekenen dat Motive wel degelijk van plan is om ook Dead Space 2 te remaken. In praktijk is dit echter nog lang niet zeker. Motive werkt momenteel immers aan een AAA-titel over Iron Man, toch een project dat vele handen en tijd nodig heeft. Wij zouden echter geen nee zeggen tegen een heruitgave van het toch erg sterke Dead Space 2.