Over negen dagen ligt Hogwarts Legacy in de winkels voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Het duurt dus niet lang meer totdat we Zweinstein kunnen gaan verkennen, lessen mogen bijwonen en op avontuur zullen gaan.

Gezien de release aanstaande is, heeft Warner Bros. Games vandaag al de launch trailer uitgebracht. Deze trailer laat in een vogelvlucht verschillende momenten uit de game zien, waarbij de magie natuurlijk niet ontbreekt.

Check de launch trailer hieronder zeker even!