Lords of the Fallen of The Lords of the Fallen? Ongetwijfeld verwarrend, want de titels lijken nu eenmaal heel erg op elkaar. Het woordje ‘The’ maakt het onderscheid en eerder vertelde de ontwikkelaar al dat deze game zowel een reboot als een vervolg is. Desalniettemin krijgen we langzaam maar zeker steeds meer te zien van dit nieuwe project van uitgever CI Games en ontwikkelaar HexWorks, ditmaal in de vorm van een handjevol screenshots.

Zo zijn er zes nieuwe screenshots verschenen die verschillende gebieden, personages, vijanden en meer tonen. Als we de screenshots mogen geloven, zit de sfeer er al goed in. Het oogt zoals je mag verwachten van een duistere fantasy RPG. De ontwikkelaar gaf eerder al aan een soort ‘Dark Souls 4.5’ af te willen leveren en de inspiratie is ook wel terug te zien.