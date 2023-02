Special: De uitdaging van het complexe Destiny verhaal – Bungie heeft met de Destiny-games inmiddels een behoorlijk solide basis gebouwd. Waar we in eerste instantie na Destiny en diens uitbreidingen op een gegeven moment Destiny 2 kregen, is Bungie afgestapt van periodiek nieuwe delen. De focus ligt nu meer op de seizoenen en jaarlijks een grote uitbreiding. Sterker nog, het hele plan omtrent deze uitbreidingen is al jaren uitgestippeld en dit alles vormt een opmaat naar The Final Shape, het einde van de huidige saga. De eerstvolgende uitbreiding is Lightfall en naar aanleiding daarvan spraken we met de ontwikkelaars.

Van concept tot seizoen

Lightfall is natuurlijk nu het focuspunt voor Bungie, gezien dat de grote uitbreiding is die op 28 februari zal verschijnen. Deze uitbreiding sluit aan op Season of the Seraph, wat momenteel gaande is en het luidt tevens de start van een nieuw seizoen in. Hoewel details omtrent Lightfall nog schaars zijn en we daar ook nog even op moeten wachten, spraken we met Bungie vooral over het verhaal. Dit vanuit een perspectief van hoe het er aan toegaat op de achtergrond. Het is immers zoveel meer dan lukraak wat leuks pennen en dat in een game verwerken, het namelijk meer organisch.

Het beste voorbeeld daarvan is alleen al de naam die voor seizoenen gekozen wordt. We hebben door de jaren heen allerlei namen gezien, maar het leuke daarvan is dat het niet allemaal heel strikt uitgestippeld wordt. De verschillende afdelingen bij Bungie communiceren veel met elkaar en zodra ze met nieuwe seizoenen aan de slag gaan, komt er vaak wel een naam naar boven die goed aansluit. Dit is in eerste instantie de werknaam voor zo’n seizoen, maar het kan best zijn dat die ook het daadwerkelijke seizoen haalt. Dit komt door de eenvoudige reden dat het gewoon blijft plakken.

Een leuk detail is bijvoorbeeld dat Season of the Lost vanaf de conceptfase tot aan de release gelijk is gebleven. Season of the Reaper kennen we niet, maar dat komt omdat dit uiteindelijk Season of the Haunted is geworden, hoewel, de verwijzing naar ‘Reaper‘ is niet helemaal verdwenen, want die kwam nog terug in het seizoen. Het is een wat willekeurige anekdote, maar daarmee willen we aanstippen dat het gehele proces bij Bungie qua nieuwe seizoenen vrij vloeibaar is – wat zich ook niet uitsluitend tot de naamgeving beperkt. Men stipt ook aan dat het juist belangrijk is dat de communicatie er is en dat de afdelingen niet op zichzelf staande entiteiten zijn en voor elkaar vastleggen en bepalen wat er moet gebeuren.

De uitdagingen van het verhaal

De seizoenen zijn steeds belangrijker geworden voor Destiny 2, gezien dat het nieuwe ‘business model’ is voor de franchise. De shooter op zichzelf is immers free-to-play, maar dan wel voorzien van veel premium content. Dat zit hem in de story van de uitbreidingen die jaarlijks uitkomen, maar ook in de specifieke content die gekoppeld is aan de seizoenen. Een interessante ontwikkeling in dat kader is dat Bungie best wel een transformatie op Destiny 2 heeft losgelaten in de vorm van aanpak. Waar in het verleden de seizoenen meer op zichzelf stonden, is het nu anders: het is allemaal aan elkaar gekoppeld.

Natuurlijk hadden vroegere seizoenen wel een link met elkaar, maar dat was relatief bescheiden en hierdoor ontbrak het de game een beetje aan een consistente opbouw. Met nu jaarlijks nieuwe uitbreidingen, is het belangrijk om de speler geboeid te houden en de verhaallijnen door te linken. Het gevolg is dat hier een nu veel meer concrete opbouw in zit. Dit zit hem natuurlijk in de rode lijn, maar ook verwerkt Bungie dit in diverse secundaire koppelingen. Denk dan aan de algemene lore, radioberichten, bepaalde missies en ga zo maar door.

Dit geeft een goede basis om personages te laten terugkeren, in welke vorm dan ook. Ook stelt het de ontwikkelaar in staat om de verhaallijnen naargelang acties en consequenties meer intensief op elkaar af te stemmen met als gevolg dat er een meer solide en geloofwaardig geheel ontstaat. Heel gemakkelijk is dat overigens niet, want mensen komen en gaan bij de studio en Destiny is tegenwoordig zo complex en uitgebreid qua lore, dat je niet zomaar lukraak wat personages naar voren kan toveren, of überhaupt wat nieuwe concepten op het verhaal los kan laten. Dit vormt zo nu en dan een uitdaging, maar intern heeft Bungie een persoon die de ‘Destiny Historian’ genoemd wordt. Deze persoon kent min of meer alles uit zijn hoofd en vormt dus een wandelende Wikipedia pagina met informatie.

Van alles wat er in Destiny is gebeurd is achtergrondinformatie te vinden in als het ware een interne bibliotheek, maar desalniettemin wordt deze specialist toch geregeld even geraadpleegd om te voorkomen dat dingen niet kloppen. Tegelijkertijd is er ook zoveel in het universum te vinden waar Bungie nog mee door kan gaan, waardoor er altijd genoeg aanknopingspunten zijn om weer wat nieuws te vertellen. Zo omschrijft één van de schrijvers het als een ‘toybox’ met narratieve opties en zo nu en dan worden daar weer dingen uitgevist die van pas komen in nieuwe seizoenen. Op die manier kan Bungie als het ware oneindig doorgaan met nieuwe verhalen en achtergronden, wat de speler geboeid moet houden.

Hoge instap?

Dat boeien van de speler is een dunne lijn waarop gebalanceerd moet worden. Zo heb je natuurlijk de fans die al vanaf dag één dagelijks of met hoge regelmaat Destiny spelen. Bijgevolg weten die spelers veel van de lore en wat er speelt. Die spelers kun je bij nieuwe missies of in conversaties niet vervelen met het herkauwen van de informatie die al meermaals is gedeeld. Tegelijkertijd heb je ook altijd weer spelers die net een kijkje komen nemen en dus in het diepe vallen. Die spelers moeten juist wel weten wat de context is, wat een uitdaging vormt.

Toch stelt Bungie hierin geslaagd te zijn door net de juiste balans gevonden te hebben. Als je als nieuwkomer instapt zul je niet overladen worden met een shitload informatie – dit vanwege de eerste groep spelers. Tegelijkertijd zullen de missies, activiteiten en gebeurtenissen wel altijd van net dat beetje hoeveelheid context voorzien zijn, waardoor nieuwkomers een idee krijgen waarvoor ze dingen nu precies doen. Met andere woorden: Bungie probeert te voorkomen dat ze in herhaling vallen qua uitleg, maar tegelijkertijd is alles wel contextueel voorzien aan de hand van lore en achtergrondinformatie. Dit op basis van het geven van de belangrijkste informatie die voor spelers noodzakelijk is om te weten, zonder daarin door te slaan.

Om nieuwkomers nog wat meer bij de hand te nemen, zal er een nieuwe Destiny Timeline geïntroduceerd worden. Die geeft in een vogelvlucht een helder beeld op de gebeurtenissen door de jaren heen, zodat nieuwe spelers in grote lijnen de belangrijkste kantelpunten van het verhaal meekrijgen. Dit zou ze ook moeten helpen om de huidige situatie beter te vatten, wat het qua gameplay natuurlijk gelijk een stuk interessanter maakt: er is immers een duidelijke aanleiding, doel en executie.

Een samenspel van teams

Gaandeweg de discussie met de schrijvers van Destiny kwam men toch weer terug bij het team in algemene zin. Bungie probeert de samenwerking tussen teams steeds meer te bevorderen en hoewel het team schrijvers verantwoordelijk is voor het verhaal, beperkt zich dat niet tot een ‘verhaal aanleveren en bouw er maar wat omheen’. Het is een creatief proces waarin buitengewoon veel gecommuniceerd wordt en waar een hoop uitzoekwerk aan te pas komt. Verhalen moeten op een goede manier verteld worden, maar het moet ook qua gameplay en uitvoering haalbaar zijn en naadloos op elkaar aansluiten. Juist daarom is een open discussie zo belangrijk en op basis daarvan krijgen de verhaallijnen op een gegeven moment vanzelf vorm.

Interessant is ook om te benadrukken dat het ontwikkelen van een game of nieuwe content totaal niet chronologisch gaat. Het is niet zo dat eerst het verhaal geschreven wordt, daarna de personages gemaakt worden en tot slot de levels met de gameplay. Dit alles gaat gelijktijdig en valt samen te vatten in een schitterende metafoor: Destiny is als vliegen met een vliegtuig terwijl deze nog gebouwd wordt. De verschillende teams werken aan allerlei onderdelen en het is aan het einde van de rit zaak om die onderdelen coherent in elkaar te puzzelen. Dit is complexer dan het lijkt, want voor het verhaal heb je een goede context nodig, maar ook stemacteurs en meer, waardoor timing van groot belang is.

Daar komt nog bij dat de ontwikkeling zoals aangehaald niet chronologisch gaat, waardoor het schrijfteam geregeld zowel aan de climax werkt als de opbouw daar naartoe. Lang niet altijd krijgen ze het idee precies zoals ze willen uitgevoerd, want er is altijd de druk van tijd. Toch stelt men wel dat ze door de jaren heen als team met de seizoensgebonden aanpak zo op elkaar ingespeeld zijn, dat er een continue zinvolle aanwas aan nieuwe content en verhalen is, zonder dat het gaat vervelen. En het mooiste van dit alles is: dat kunnen we beamen. De vorige uitbreiding, The Witch Queen, is immers één van de beste uitbreidingen ooit voor Destiny 2.

Dit is het resultaat van alles wat we zojuist beschreven hebben, waaruit wel blijkt dat de aanpak van Bungie steeds gestroomlijnder is geworden en zodoende ook goed uitpakt. Tegelijkertijd ligt de lat hoog, want na The Witch Queen verwachten we immers net zulke hoogstaande content in Lightfall. Maar daar hebben wij wel vertrouwen in als we op de afgelopen paar jaar afgaan en de ontwikkeling zien die de franchise heeft doorgemaakt. Binnenkort hopen we je meer over Lightfall zelf te kunnen vertellen. Deze uitbreiding verschijnt zoals reeds aangegeven op 28 februari.