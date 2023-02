Eerder in januari kregen we een leuk kijkje op een wel erg afgelegen plek, namelijk het eilandje Nieuw-Caledonië. Dit eiland ligt aan de rechterkant van Australië en is in zekere zin een idyllische locatie. Dit eiland vormt de inspiratie voor Tchia, waar twee mensen uit het ontwikkelteam vandaan komen. In de vorige video’s maakten we kennis met het eiland en nu zijn de mensen en de cultuur aan de beurt.

In de derde – en tevens laatste – video van deze achter-de-schermen reeks zien we meer van de mensen op het eiland. Hoe ziet het dagelijkse leven eruit, wat voor tradities vieren zij en hoe ziet de cultuur eruit? Al deze vragen worden beantwoord in deze mooie onderstaande video.