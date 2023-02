In de aanloop naar de release van Wo Long: Fallen Dynasty op 3 maart, krijgen spelers nogmaals de kans om het spel uit te proberen. Koei Tecmo brengt op 24 februari namelijk weer een demo uit. Ditmaal zullen niet alleen PS5 en Xbox Series X|S spelers de demo kunnen spelen. De demo zal namelijk ook beschikbaar zijn op de PS4, Xbox One en pc.

De voortgang die je in de demo boekt zul je mee kunnen nemen naar de volledige release van het spel, zodat je gemakkelijk verder kan vanaf waar je was gebleven. Dat is niet het enige incentief om de demo te spelen, wanneer je de demo tot het einde speelt zul je namelijk een ‘Crouching Dragon Helmet’ vrijspelen. Deze DLC kon je ook al in de vorige demo vrijspelen, maar nu krijgen spelers op pc en last-gen consoles dus ook die kans.

Vorige maand kregen wij al een voorproefje van Team Ninja’s nieuwste game. Benieuwd naar wat onze verwachtingen zijn? Dan kun je dit teruglezen in de preview van Wo Long: Fallen Dynasty.

#WoLongFallenDynasty demo is coming February 24! Play it on #PlayStation4 #PlayStation5 #XboxOne, Series X|S, #Steam & Microsoft store!

Save data from this demo will transfer to the final game! Complete the demo to obtain the “Crouching Dragon Helmet” DLC in the full game. 🐉

–@WoLongOfficial