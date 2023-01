Preview | Wo Long: Fallen Dynasty – Team Ninja heeft een bepaalde geschiedenis als het aankomt op pittige games. Het begon al ten tijde van de originele Xbox toen men met de 3D reboot van Ninja Gaiden op de proppen kwam. Recent is Team Ninja voornamelijk bekend van de twee NioH-titels, die zichzelf geliefd hebben gemaakt onder het Soulsborne-publiek. Logischerwijs zet Team Ninja deze succesformule door met Wo Long: Fallen Dynasty. Die game verschijnt al over een kleine twee maanden, dus werd het hoog tijd voor ons om alvast een impressie te krijgen van wat voor gevaren Team Ninja ons nu weer gaat voorschotelen.

Op je plaat

De game kenmerkt zich door een historische setting te nemen, in dit geval de Drie Koninkrijken, en dit aan te vullen met wat interessantere mythologieën om te zorgen dat we niet enkel tegen standaard krijgers aan het vechten zijn. Onze eerste vijf minuten in de wereld van Wo Long werden gekenmerkt door een handjevol krijgers die we makkelijk overwonnen, gevolgd door ondode krijgers die we ook nog wel wisten te vellen. Daarna troffen we een wat groter schepsel aan, dat ons met slechts één rake klap er even aan deed herinneren dat we hier met een Soulsborne-achtige game te maken hebben. We moesten even onze ‘game-face’ opzetten.



Na enkele pogingen wisten we dit eerste daadwerkelijke obstakel te overwinnen, om vervolgens weer enkele pogingen nodig te hebben bij een ander groot beest. Gaandeweg raakten we echter steeds meer gewend aan hoe de game speelt en hadden we niet bij elke wat grotere tegenstander meerdere pogingen nodig. En dat is iets wat Wo Long: Fallen Dynasty erg goed doet: de gameplay voelt erg vloeiend en vanzelfsprekend aan. Je moet er even inkomen, maar wanneer je erin zit voelt jouw controller als een soort instrument en ga je af op het ritme. Als je dat gevoel eenmaal te pakken hebt is het nog steeds verre van een makkelijke game, maar het maakt het ‘trial & error’-effect wel een stuk minder vervelend.

Juiste hoeveelheid

Dit alles wordt aangevuld met wat interessante opties waar we ook even wat mee hebben kunnen spelen. Jouw personage kan namelijk twee verschillende wapensets met zich meedragen en hier naadloos tussen wisselen, ook middenin een gevecht. Een snel wapen is immers tegen sommige vijanden effectiever dan een traag wapen wat harde klappen uitdeelt. Dat wisselen geldt niet enkel voor jouw mêlee wapen, maar ook voor je bogen en werpwapens. Hoewel het wisselen echt heerlijk werkt, zou je volgens de ontwikkelaars met genoeg oefening de hele game kunnen uitspelen zonder één keer te hoeven swappen.



Het assortiment aan wapens en bepantsering wat we voor onze kiezen zullen krijgen, lijkt ook wel snor te zitten. In de previewversie die wij hebben gespeeld zagen we al meer dan genoeg opties de revue passeren. Zwaarden, sabels, staven, diverse bogen en ga zo maar door. En zoals we eerder al benoemden heeft elk wapen zo zijn voordeel in bepaalde situaties. Niet alleen dat, want zoals in elke zelf respecterende RPG hebben de wapens ook bepaalde stats aan zich gebonden, die aangeven hoe snel een wapen kapot gaat of hoe veel extra aanvalskracht jij ervan krijgt.

Logisch, nog logischer

Wanneer je genoeg ervaringspunten hebt, ga je vanzelfsprekend een level omhoog. Dan mag je ook een nieuwe skill kiezen in een van de skilltree’s. Deze worden aangeduid door middel van elementen en materialen. Wood staat voor verdediging en betere omgang met zwaarden, Fire staat voor hoe snel jouw spirit-meter, ofwel stamina, weer volloopt en betere omgang met sabels. Daarnaast zijn er nog drie paden om te bewandelen in de vorm van Earth, Metal en Water, met elk hun eigen specialiteiten. Je bent verder vrij in hoe je jouw punten besteed, maar het ziet er naar uit dat het zich ook kan lonen om eerst volledig voor één pad te gaan.



Voor alle NioH-fans hebben we in ieder geval alvast goed nieuws: in Wo Long: Fallen Dynasty kan je springen! Jawel, er is een springknop. Dit is ook wel nodig, want in deze game hebben we een stuk meer vrijheid dan in NioH. Op gebouwen klimmen is essentieel gezien veel gevechten op diverse manieren benaderd kunnen worden. Je kan de deur open stampen en gaan met die banaan of je kijkt toch even of er niet ergens een gat is waar je jezelf doorheen kan wurmen om zo jouw tegenstander goed te verrassen. We zijn in ieder geval positief gestemd over hetgeen wat we tot nog toe hebben gezien dankzij de vrijheid die we ter beschikking kregen.

Doet zijn werk

De previewversie van Wo Long: Fallen Dynasty die wij hebben gespeeld was op de pc. Qua grafische opties was deze helaas nog wat beperkt, dus we hebben nog niet alle grafische pracht en praal mogen aanschouwen van de game. Van wat we wél hebben gezien, ziet de game er meer dan prima uit. Een paar prachtige character models, mooie omgevingen om te verkennen met hier en daar wat verrassende details erin verwerkt. Over de audio durven we nog niet veel te zeggen. Vooralsnog was de soundtrack naar onze mening wat kaal en hebben we te weinig dialoog gehoord om daar een serieus (voorlopig) oordeel over te kunnen geven.

Voorlopige conclusie

Wo Long: Fallen Dynasty lijkt binnenkort een mooi plekje te kunnen veroveren in het Soulsborne-landschap. NioH was de eerste titel in dit subgenre voor ontwikkelaar Team Ninja en ze hebben hierop goed doorgepakt. In een zekere zin deed de game ons in de meest positieve zin denken aan Sekiro: Shadows Die Twice, afgezien van het feit dat Wo Long zich in China afspeelt in plaats van Japan. Het zou ons echter niet verbazen als Team Ninja de avonturen van Wolf hier en daar als inspiratiebron heeft gebruikt. Of Wo Long ook daadwerkelijk het niveau van een FromSoftware-game weet te halen, leren we tegen 3 maart aanstaande wanneer de game verschijnt.