In onze Quake special schreef ik al dat een game omarmd door zoveel liefde voor eeuwig leeft. Daar is in de afgelopen anderhalf jaar niets aan veranderd. De community lijkt zelfs nog fanatieker te zijn geworden in het maken en uitbrengen van kwalitatieve content. id Software voegt steeds de crème de la crème officieel aan de remaster toe (via het Add-On menu beschikbaar), waardoor iedereen er uiteindelijk van kan genieten.

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Dwell zich ook bij dat illustere rijtje mag voegen. Episode 1 is reeds beschikbaar en afgelopen weekend is Episode 2 uitgebracht. Deze mod, gemaakt door veelal professionele ontwerpers, biedt een nieuwe campagne van topkwaliteit. Naast prachtige levels mag je ook een pittige uitdaging verwachten en beschik je over nieuwe wapens om de tevens nieuwe monsters te verdelgen.