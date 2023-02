Final Fantasy XIV blijft een enorm populaire MMO en Square Enix heeft de game de voorbije jaren geregeld voorzien van heel wat updates. Vorig jaar kregen we zo nog de enorm geslaagde Endwalker uitbreiding op ons bord, die dienst deed als slotstuk van het verhaal dat 11 jaar geleden gestart werd. We weten dat Endwalker niet het echte einde wordt van Final Fantasy XIV, maar toch is er slecht nieuws.

Square Enix heeft in een recente presentatie aangekondigd dat er voor 2023 geen grote uitbreidingen op de planning staan. Dit wil niet zeggen dat er helemaal geen (kleinere) updates zullen komen, maar de volgende uitbreiding van het kaliber ‘Endwalker’ zal dus pas later verschijnen. Hopelijk in 2024?