Het is alweer februari en dat betekent dat het gelauwerde Elden Ring binnenkort zijn eerste verjaardag mag gaan vieren. FromSoftware’s laatste bikkelharde RPG was een regelrecht succes en dat is voor uitgever Bandai Namco reden genoeg om uitgebreid feest te vieren.

De uitgever organiseert daarom op 25 februari – de oorspronkelijke releasedatum van Elden Ring – een evenement in de Red Bull Gaming Sphere in Stockholm, zo meldt Bandai Namco op Twitter. Tijdens dit evenement zijn er onder meer giveaways, exclusieve prijzen, een pub quiz en nog veel meer te zien.

Uiteraard zal men het evenement ook via Twitch naar de rest van de wereld streamen en er is een behoorlijk grote kans dat de aankomende uitbreiding, waar al lang heel veel geruchten over gaan, eindelijk onthuld zal worden.

https://twitter.com/BandaiNamcoNO/status/1620806967186034690