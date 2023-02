Preview | Everspace 2 – In 2017 bracht de ontwikkelaar ROCKFISH Games de titel Everspace uit en het kreeg hoge beoordelingen van de spelers en degelijke scores in de media. De game was ook succesvol en daarom is de ontwikkelaar inmiddels bezig met Everspace 2. Deze game is al geruime tijd beschikbaar om te spelen, aangezien deze in early access zit. Daar komt echter een einde aan, want inmiddels is aangekondigd dat Everspace 2 op 6 april zal verschijnen. Op die datum komt de pc-versie uit, maar de game is ook in ontwikkeling voor de Xbox, waarvoor de game ergens deze zomer verschijnt. In een presentatie onlangs kregen we meer van Everspace 2 te zien, wat we graag met jullie delen.

Tientallen uren aan gameplay

Everspace 2 borduurt voort op de formule van het eerste deel, maar komt tegelijkertijd wel met de nodige veranderingen en vernieuwingen voor de franchise. Zo zal de game veel meer op een open wereld georiënteerd zijn, zij het wel in een semi opzet, waarbij je van sterrenstelsels naar andere reist. Dit gaat weer gepaard met een vooropgesteld pad qua reizen. Het is dus niet zo als No Man’s Sky waarbij het heelal oneindig is. Zie het als grote levels die apart van elkaar gepresenteerd worden, maar waarin je wel de vrijheid hebt om te gaan en staan waar je maar wilt.

Elk sterrenstelsel is ook voorzien van z’n eigen look en feel, waardoor er volop variatie ontstaat. Zo werden er tijdens de presentatie ook verschillende planeten getoond en waar de één een wat kale vlakte was, kende de ander een heus wateroppervlak wat vervolgens ook weer te verkennen valt. Exploratie staat in deze game op een belangrijk punt, gezien dat een element van de kerngameplay vormt, maar tegelijkertijd is Everspace 2 ook een looter shooter, waarvoor je gevechten aangaat met allerlei ruimtegespuis dat je in de sterrenstelsels tegenkomt.

Hierbij stipte de ontwikkelaar ook aan dat de duur van Everspace 2 al snel pakweg 30 uur is. Dit is althans de basis uitspelen, omdat je dan de endgame content zult bereiken die vervolgens weer oneindig lang speelbaar is. Mocht je buiten dat echter alles willen doen in Everspace 2, dan mag je rekenen op een speelduur van richting de 100 uur. Erg netjes als je het ons vraagt, en dit zal spelers van het origineel absoluut als muziek in de oren klinken. Belangrijk om te benoemen is ook dat de gameplay hierin dermate afwisselend zal zijn, dat de lange speelduur ook daadwerkelijk nuttig aanvoelt.

Bouw je eigen schip

Het rondvliegen in het heelal doe je met een ruimteschip dat je naar eigen smaak kunt vormgeven. Hierin speelt het loot aspect een belangrijke rol, want door gevechten aan te gaan, te exploreren en meer, zul je nieuwe items en resources verzamelen. Die kun je vervolgens weer gebruiken om je schip uit te bouwen. Denk dan aan betere wapens, schilden en meer. Dit is weer gekoppeld aan het verzamelen van XP, waarmee je in level stijgt en dat levert je vervolgens weer nieuwe mogelijkheden op. Met andere woorden: je ontwikkelt je schip alsof het een personage is en hierin is modificatie natuurlijk een belangrijk aspect. Je wilt het je immers wel eigen maken.

De game laat je toe om je schip qua kleurstelling aan te passen op wat je zelf mooi vindt. Daarnaast kun je ook blueprints vinden en die bieden je de mogelijkheid om componenten van andere schepen weer samen te voegen, zodat je op basis van verschillende modellen een geheel eigen uniek schip maakt. Het upgraden van je schip op basis van loot is dan weer belangrijk om het geheel te ontwikkelen, zodat je klaar bent voor grotere gevechten en latere missies. En om daar nog een schep bovenop te doen, zal het ook mogelijk zijn om nieuwe items te craften. Hoe dat precies in z’n werk gaat en wat het effectief oplevert is echter nog een beetje in nevelen gehuld.

Ga verschillende missies aan

Afgezien van dat je schip een belangrijke rol speelt, is er natuurlijk nog de gewone gameplay en daarin zul je allerlei missies aan kunnen nemen. Dit varieert van een bepaald gebied verkennen tot specifieke vijanden uitschakelen en meer. Leuk is dat je ook companions zult leren kennen en als je besluit ze te helpen kun je een vriendschap met ze aangaan. Dit kan dan weer van pas komen, omdat je met hen als het ware een crew vormt die je bijstaat in de verschillende missies die je voorgeschoteld krijgt. Dit beperkt zich ogenschijnlijk wel voornamelijk tot de gevechten en wat meer algemene dingen.

Naast verkennen en vechten zul je namelijk ook nog kunnen puzzelen in Everspace 2. Kijk er niet raar van op als je op planeten merkwaardige bouwwerken tegenkomt. Je bent namelijk als mens niet de enige in het heelal, ook kom je aliens tegen die natuurlijk het een en ander gebouwd hebben. Mocht je zo’n bouwwerk ontdekken, dan kun je besluiten het te verkennen en dat gaat samen met het puzzelen om steeds meer van de locatie uit te vogelen. Helaas kregen we geen demonstratie van dergelijke puzzels, dus het is even afwachten hoe dat precies uitpakt qua gameplay. Hierbij stipte de ontwikkelaar overigens wel aan dat het optioneel is, dus hoe groot het aandeel in het totaalpakket is, is afwachten.

Tot slot is Everspace 2 nog voorzien van zogeheten ‘Rifts’. Dit zijn grotere missies dan gebruikelijk die opgedeeld zijn in verschillende fases, oftewel Raids. Dit komt met de nodige uitdaging, omdat je na elke fase een gevecht tegen een eindbaas krijgt, wat uiteindelijk afgesloten wordt met een climax mocht je het eindpunt van de hele Rift bereiken. Het voornaamste doel is naast het uitspelen om natuurlijk nieuwe loot te scoren en leuk is dat er direct vanaf het begin modifiers beschikbaar zijn. Daarmee kun je de gameplay nog wat uitdagender maken, door bijvoorbeeld gedode vijanden mijnen te laten droppen en meer. Lukt het, dan krijg je nog betere loot en deze Rifts zijn keer op keer te spelen, zoals we van degelijke endgame content gewend zijn.

Voorlopige conclusie

De presentatie van Everspace 2 was afgezien van boeiend vooral een waterval aan details, omdat de game zoveel features en gameplay elementen lijkt te herbergen. We hebben de game (nog) niet gespeeld, maar wat we ervan gezien hebben belooft veel goeds. Het is Everspace, maar dan groter, beter en meer uitgebreid qua diepgang. Dit zou het tot een uitstekende opvolger moeten maken en gezien de game al lang in ontwikkeling is en tot dusver via early acccess goede reacties krijgt, hebben we er wel vertrouwen in. Begin april kunnen we met v1 aan de slag op pc, deze zomer komt de game naar de Xbox Series X|S vliegen.