Rockfish Games heeft aangekondigd dat de v1.0 update van Everspace 2 voor pc op 6 april wordt uitgebracht. Een PS5- en Xbox Series X|S-port volgt nog later deze zomer, aldus de ontwikkelaar.

Everspace 2 werd meer dan twee jaar geleden uitgebracht als early access game. Zoals vaak het geval is, hoort er een wat lagere prijs bij early access games, maar met de aankondiging van de 1.0 release zal Everspace 2 vanaf 20 februari in prijs omhoog gaan. Mocht je nog willen profiteren van de lagere prijs, dan moet je er dus snel bij zijn.

De volledige release van Everspace 2 zal onder andere een ongeveer 30 uur durende campagne bevatten. Daarnaast voegt de update nieuwe vijanden, uitrustingen, cutscenes, baasgevechten en meer toe. Het spel krijgt na de release op 6 april nog meer content, zo staat er een gratis post-launch update gepland voor de tweede helft van 2023 en mid-2024 zou er een uitbreiding moeten verschijnen.

Benieuwd naar Everspace 2? Binnenkort zul je meer over deze game kunnen lezen in onze preview.

“Everspace 2 is a wildly ambitious leap from the humble roguelite beginnings of the original game, but so far this Early Access launch proves that Rockfish Games are more than capable of delivering. Plenty of areas still need to be expanded on and fine-tuned, as this is still very much a work in progress with the full release not planned until 2022. If you hop in now, though, what’s available to play is still a hefty and exciting enough experience to keep you entertained for hours.”