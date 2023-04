Everspace 2 is voor een lange tijd in early access geweest op Steam. Ongeveer 2 jaar lang is de game langzaam voorzien van updates en nieuwe content, waarmee spelers het grote universum dat Rockfish Games voorschotelde konden verkennen. Everspace 2 is nu zijn early access status kwijt en is als volledige game beschikbaar op pc.

In de onderstaande launch trailer krijg je een goed beeld van de content, verhaallijn en activiteiten die je kunt doen. Zo zien we veel verschillende planeten met allerlei soorten locaties waar je unieke grondstoffen en vijanden zal tegenkomen. Er komen ook aardig wat ruimtegevechten aan bod in de trailer, dus het is zeker de moeite waard om te bekijken.

Wil je nog meer weten over Everspace 2? Lees dan onze preview zeker terug.