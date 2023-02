System Shock Remake is al een lange tijd in ontwikkeling, maar de release komt nu toch echt dichterbij. De game staat immers gepland voor maart, hoewel een specifieke releasedatum nog niet is aangekondigd.

In de tussentijd is er een nieuwe gameplay video verschenen waarin 20 minuten aan gameplay getoond wordt. De video geeft een goede indruk van hoe het geheel in elkaar steekt, dus check het zeker even!

Lees meer over System Shock Remake in onze preview. Mocht je de game uit willen proberen, dan kan dat. Er staat een demo op Steam klaar, klik daarvoor hier.