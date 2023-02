We hebben lang niks mogen vernemen van Atomic Heart, maar nu de release bijna daar is, laat ontwikkelaar Mundfish toch steeds meer over de game weten. Vanaf 21 februari kunnen we aan de slag en in gesprek met SegmentNext heeft regisseur Robert Bagratuni weer het één en ander verteld over de BioShock-achtige shooter.

Zo zegt Bagratuni dat je ongeveer 20-25 uur zoet zal zijn met een playthrough van Atomic Heart. Hierbij is alleen gekeken naar de main quest en dit aantal kan dus nog oplopen door allerhande activiteiten die in de dystopische wereld aanwezig zullen zijn, naar schatting zo’n 35-40 uur in totaal. Daarbij onthult de regisseur dat er in totaal twaalf wapens aanwezig zullen zijn.

Zoals we ook bij andere games zien, is het natuurlijk mogelijk om je arsenaal van allerlei upgrades en aanpassingen te voorzien, hoewel je hiervoor wel de wereld moet afstruinen voor componenten. Tijdens de game word je bijgestaan door de AI CHAR-les, die je toegang geeft tot verschillende telekinetische en elementaire krachten.

Zoals gezegd lanceert Atomic Heart later deze maand en zal zowel voor last- als current-gen consoles verschijnen, naast natuurlijk pc. Atomic Heart zal tevens vanaf dag één speelbaar zijn via Xbox Game Pass.