Met de komst van Destiny 2: Lightfall eind deze maand, komt er een hoop nieuwe content naar de game. Dit betekent ook dat wat oudere content naar de Vault zal verdwijnen, zoals Bungie wel vaker doet. Via een uitgebreid bericht op de website van de game heeft de ontwikkelaar nu aangegeven wat er zoal in de Vault opgeborgen zal worden.

Het gaat om de volgende onderdelen van de game die al dan niet tijdelijk geparkeerd worden:

Locaties

H.E.L.M. Wing for the Crown of Sorrow

H.E.L.M. Wing for the Rasputin Exo Frame

Psisorium

Warmind Launch Facility

Derelict Leviathan

Last City: Eliksni Quarter

Seasonal Narratives

Season of the Risen

Season of the Haunted

Season of Plunder

Season of the Seraph

Activiteiten

Vox Obscura

Operation: Seraph’s Shield

Nightmare Containment

Ketchcrash

Expeditions

Hideouts The Brute The Sharpshooter The Blademasters The Beast Tamer The Bully The Coward The Scrapworker The Lucent Brood



Sever Missions Shame Reconciliation Grief Forgiveness Rage Resolve



Operation Missions Operation: Diocles Operation: Archimedes Operation: Son of Saturn Operation: Sancus



Exotic Quests & andere rewards

High Alert: Anomaly Detected

Kill The Messenger

The Hidden Shape

Vox Obscura

Reach Rank 16 Star Chart & Complete all Cryptic Quatrains Quests

A Rising Tide

Triumphs

Applied Psychotronics

Code Breaker

#1 Fan

With Full Sails

Severance

Rebuilding Rasputin

Vendors

Spider – Eliksni Quarter

Crown of Sorrow – H.E.L.M.

Star Chart – H.E.L.M.

Exo Frame – H.E.L.M.

Zoals altijd is niet bekend voor hoe lang deze content in de Vault blijft, maar afgaande op de historie kan dit voor een zeer lange duur zijn. Mocht je nog één van de activiteiten willen voltooien, dan raden we je aan dit voor 28 februari te doen.