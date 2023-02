Het heeft jaren geduurd voordat er een heuse releasedatum werd gegeven voor Dead Island 2, maar daarna werd de game toch weer uitgesteld. Nu is niet alleen bekendgemaakt dat het spel de gouden status heeft bereikt, maar ook dat Dead Island 2 toch wat eerder te spelen zal zijn.

Dat de nieuwe titel van Dambusters Studios nu goud is gegaan betekent dat het spel is afgerond en er discs kunnen worden gedrukt om het uiteindelijk naar de winkels te verschepen. De ontwikkelaar zal hoogstwaarschijnlijk nog wel door blijven werken aan de game en met een day one patch op de proppen komen, aangezien dat tegenwoordig zo goed als normaal is.

Volgens de laatste berichten van Dambusters Studios en Deep Silver, zou Dead Island 2 op 28 april in de (digitale) winkels liggen. Dat is nu dus een week vervroegd, waardoor je al op 21 april met het spel aan de slag kan.