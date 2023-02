Met nog minder dan twee weken te gaan totdat Destiny 2: Lightfall uitkomt, brengt Bungie het huidige seizoen tot een climax. Het verhaal van The Witch Queen komt langzaamaan ten einde en dit leidt tot een nieuwe missie die nu beschikbaar is in de game.

Om deze missie te kunnen spelen is het wel zaak om het verhaal van het huidige seizoen te hebben doorlopen, gezien dit het slotstuk vormt. Om spelers alvast in de sfeer te brengen, heeft Bungie nu de laatste cutscène van het verhaal online gezet, die gelijk de toon zet.

Check deze trailer hieronder, maar weet dat het een grote spoiler voor Lightfall bevat.