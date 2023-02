Preview | Destiny 2: Lightfall – Op 28 februari zullen we naar Neptunus reizen, waar de stad Neomuna te vinden is. Dit is het decor van Lightfall, de grote uitbreiding voor Destiny 2 die de definitieve opmaat vormt naar The Final Shape. Deze uitbreiding verschijnt volgend jaar en zal het einde markeren van de huidige saga. Iedereen die up-to-date is met Destiny 2 weet dat er veel gaande is en dat het wachten is tot de ultieme clash tussen de Traveler en The Witness. Het verhaal wordt al geruime tijd opgebouwd en met Lightfall in aantocht is het aftellen geblazen. Het duurt nog een kleine twee weken, maar wij kregen alvast het een en ander te zien.

Lijnrecht tegenover The Witness

We hebben The Witness al meerdere malen voorbij zien komen, maar echt tot een drastische confrontatie heeft het niet geleid. Zijn hand is echter al jaren zichtbaar, zo heeft hij zeggenschap over de mysterieuze Pyramids die door de tijd heen steeds meer zichtbaar zijn geworden. Hoewel er nog veel vragen zijn, ziet het er naar uit dat het nieuwe kwaad nu echt gestalte gaat krijgen. The Witness is ook niet alleen, want hij heeft zogeheten Disciples aangetrokken en één hiervan is Calus. Calus is de voormalig leider van de Cabal die nu terugkeert en sterker dan ooit is. Ondertussen is The Witness uit op totale controle, waardoor een confrontatie met de Traveler onvermijdelijk is.

De Guardians hebben zich als doel gesteld de Traveler te beschermen en dus staan ze lijnrecht tegenover The Witness en diens gevolg. In dit nieuwe verhaal speelt de stad Neomuna op Neptunus een zeer belangrijke rol. Deze stad is honderden jaren oud en heeft de koppeling met Aarde losgelaten, waardoor het altijd een wat anoniem bestaan heeft gehad. Toch is het onvermijdelijk dat Neomuna in de strijd tegen The Witness betrokken wordt, waardoor we als Guardians kennis zullen maken met nieuwe personages in de abstracte stad op de verre planeet.

Rohan en Nimbus

Waar we in The Witch Queen nog een moerasachtig landschap voor onze kiezen kregen, aangevuld met een schitterende stad, is Neomuna van een compleet andere orde. Het is futuristisch, modern en enigszins met high tech ingericht. Dit zorgt voor een welkome afwisseling in de visuele presentatie, maar het zal tegelijkertijd ergens wel herkenbaar ogen omdat de artistieke stijl niet geheel nieuw is voor Destiny. Ook voelt het ergens wat menselijk aan, wat bijvoorbeeld te zien is in de arcade hal die je in de stad treft. Om het toch fris aan te laten voelen, kiest Bungie voor een meer gevarieerd kleurenpalet en dat maakt dat de stad buitengewoon interessant oogt om te verkennen.

Belangrijker is nog dat je hier de Cloudstriders Rohan en Nimbus zult ontmoeten. Dit zijn de oorspronkelijke inwoners van Neomuna en zij werpen zich op als beschermers van de stad. Hoewel Neomuna vanzelfsprekend meer leven herbergt, is dit duo een belangrijke factor in het verhaal van Lightfall en wat we zagen smaakte gelijk naar meer. Zo is Rohan de oudere man met veel ervaring, die vooral rationeel en berekend te werk gaat. Nimbus is de jonge rookie die erg flamboyant is, wat voor een interessante dynamiek zorgt. En waar je nieuwe bondgenoten treft, krijg je ook te maken met de Tormentors die het leven van de Cloudstriders en Guardians zuur willen maken.

Vanzelfsprekend kregen we de Tormentors ook even te zien en het voelt aan als een variant op de reeds bekende vijanden in Destiny. Bungie heeft zich hierbij als doel gesteld dat de Tormentors de meest angstaanjagende vijanden zijn die je tot op heden bent tegengekomen. Gepaard met een zeis hakken ze zo iedereen in mootjes en wat ze hierbij helpt is dat ze vijanden naar zich toe kunnen trekken om ze direct aan te vallen, waarin je al dan niet enigszins weerloos bent. Qua gevechten zou dit voor een meer onvoorspelbaar geheel moeten zorgen, al moeten we zeggen dat we dit in Strikes ook weleens gezien hebben. Gelukkig kun je dit counteren door de nieuwe klasse in Destiny 2: Strand.

Innerlijke kracht manifesteren

Met de introductie van Stasis in Beyond Light ontstond er een zeer interessante verschuiving van subclasses. Want waar Guardians zich louter hebben gericht op Light, was Stasis een Darkness kracht die zij zich hebben toegeëigend, wat enigszins invloed op de balans heeft en de vraag opwerpt: ben je echt puur goed of is die scheidslijn steeds meer aan het vervagen. In dat laatste perspectief krijgen we nu enigszins antwoord met de introductie van Strand, wat een unieke subklasse is voor de Guardians die uit innerlijke kracht naar voren komt. In tegenstelling tot Stasis ga je dus niet per se op jacht om de kracht te ‘verzamelen’.

Het is een klasse die op basis van een mysterieuze, innerlijke kracht aan elkaar hangt en in Lightfall leer je hoe je dit op een effectieve wijze kunt manifesteren. Dit betekent natuurlijk dat je nieuwe Supers tot je beschikking krijgt: Silkstrike, Bladefury en Needlestorm. De eerste is een soort ‘rope dart’, waarmee je constant kan blijven aanvallen in je movement. De Bladefury is dan weer een Super waarmee je gigantische zwaarden krijgt om er op los te hakken. Tot slot heb je nog de Needlestorm, waarmee je drie bronnen van kracht creëert die gelanceerd worden en door de lucht vliegen om nadien te exploderen voor veel impact.

Het is wat dat betreft het bekende stramien, maar dit gaat natuurlijk gepaard met spectaculaire visuele effecten en directe en indirecte aanvallen. Afgezien van dat Guardians Strand zullen ontdekken en zich daarmee kunnen uitleven in combat op Neomuna, komt Strand nog met additionele features en dat zijn een grappling hook en mêlee. Dit klinkt on-Destiny, maar blijkt in de praktijk een waardevolle toevoeging te zijn. Her en der door Neomuna zul je koppelpunten vinden, waar je aan kunt slingeren om als een volleerd Spider-Man door het gebied te manoeuvreren. Ook kun je dit gebruiken om jezelf te koppelen aan een Sparrow van een andere speler om zo doodleuk mee te liften.

Minstens zo interessant is de Grapple Melee, waarmee je hetzelfde trucje gebruikt maar dan in gevechten. Zie je een vijand op enige afstand staan, dan kan je de mêlee aanval inzetten om jezelf naar deze vijand toe te trekken en een directe aanval te plaatsen. Bijkomend voordeel is ook dat de vijand waarop je dit loslaat voor een paar tellen beduusd zal zijn, zodat je aanval enigszins veilig uitvoerbaar is. Met de toevoeging van deze twee elementen aan de gameplay van Destiny 2, ontstaat er zoals we vaker hebben gezien een compleet nieuwe laag in de speelwijze. Maar we moeten hierbij wel opmerken dat de grapple points enkel op Neomuna te vinden zijn. Het is dus niet zo dat je op elke planeet als Spider-Man tekeer kan gaan. Tenslotte moeten we niet vergeten dat de vijanden op Neomuna niet onbekend zijn met Strand, dus het is niet enkel voorbehouden aan de Guardians.

Belangrijke aanpassingen

Afgezien van dat Lightfall natuurlijk een nieuwe omgeving introduceert, samen met allerlei nieuwe gameplay elementen, grijpt Bungie de release van de uitbreiding ook aan om wat zaken aan te passen. Er worden namelijk qua management wat grote veranderingen doorgevoerd. Een van de ogenschijnlijk zeer fijne toevoegingen is de optie om builds te maken en op te slaan. Zie het als een vaste loadout, maar dan met alles bij elkaar. Oftewel: wapens, armor, mods en meer. Je kunt doorgaans op elk moment van loadout wisselen, zodat je verschillende Guardian builds kunt maken voor allerhande activiteiten. Dit maakt het een stuk gemakkelijker om je aan te passen op specifieke situaties.

Gezien je natuurlijk niet oneindig veel wapens en armor mee kunt nemen, heb je te maken met de item vault. Hierover heeft Bungie ook nagedacht, want op het moment dat je een build wilt activeren die bestaat uit attributen die in de vault zijn opgeslagen, zal het automatisch opgehaald worden. Dit stroomlijnt het proces van build swappen, want je hoeft immers niet telkens terug naar bijvoorbeeld de Tower om content uit de vault te vissen. De enige voorwaarde is wel dat je slots beschikbaar hebt, zodat de opgehaalde items geplaatst kunnen worden. Andersom werkt dit echter niet, dus bij het swappen naar een andere build is het niet zo dat items weer direct terug naar de vault gaan. Dit is iets waar Bungie momenteel nog naar kijkt en ongetwijfeld wachten ze ook feedback van spelers af.

Een andere belangrijke aanpassing is dat het Armor mod systeem op de schop is gegaan. Hiervoor is een nieuw scherm in het leven geroepen die de opties meer overzichtelijk presenteert. Zo heeft Bungie goed gekeken naar welke stappen onnodig zijn of wat niet relevant is, om dat er vervolgens uit te slopen. Dit zou het proces van modden niet alleen toegankelijker moeten maken, het zou ook overzichtelijker moeten werken. Wat we in de demonstratie zagen lijkt een verademing te zijn, want alle armor mods worden nu instelbaar via één scherm, wat een stuk efficiënter werkt. Dit doet men met als doel om processen te verbeteren, maar om ook nieuwe spelers gelijk dat moment van ‘ah, zo werkt het’ te geven in plaats van dat het een puzzel is om uit te zoeken. Iets wat we toe mogen juichen.

Voorlopige conclusie

Zoals elk jaar bij de presentatie van een nieuwe Destiny 2 uitbreiding, verzuipen we in de details en informatie. Dit maakt ook dat we lang niet alles genoemd hebben, dus we adviseren je absoluut om even de ViDoc te bekijken voor meer context bij het geheel. Ons is in ieder geval duidelijk geworden dat Neomuna een compleet andere setting is dan we de afgelopen jaren hebben gezien en dat Strand een waardevolle dynamische toevoeging genoemd mag worden. Het oogt fris en vernieuwend genoeg, wat de gameplay een nieuwe impuls moet geven. Buiten dat is het verhaal natuurlijk veelbelovend en we kunnen niet wachten om te ontdekken wat Lightfall in petto heeft. Buiten al deze nieuwe zaken worden er ook nog nieuwe aspecten qua management toegevoegd met betrekking tot mods en builds, waardoor Lightfall veel meer is dan ‘gewoon’ maar een uitbreiding. En dat is precies wat we inmiddels van Bungie gewend zijn. Vanaf dinsdag 28 februari is Lightfall officieel verkrijgbaar en gaat het nieuwe seizoen van start.