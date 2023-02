We zien het wel vaker voorbijkomen: populaire games die voorzien worden van een zogeheten demake. Hiermee bedoelen we dat de game bewust wordt gedowngraded om te laten zien hoe het er op oudere platforms uit zou zien. Vaak wordt gekozen voor een console als de PS1 en ook Hogwarts Legacy ontsnapt niet aan deze metamorfose.

Nu had Hogwarts Legacy al last van een bug, waardoor personages eruitzagen als PS1-personages, maar nu kan je het in volle glorie aanschouwen. YouTuber Jackarte heeft deze PS1 demake gemaakt en het resultaat mag er wezen. De YouTuber heeft de video naast de echte trailer gezet, zodat je goed kunt zien hoe de game er op de PS1 uit zou hebben gezien.

Hieronder kan je het resultaat bekijken.