Enkele dagen geleden ontstond er verwarring rondom de fysieke editie van Redfall voor de Xbox-consoles. Op de website van Bethesda werd namelijk gesuggereerd dat die uitgave geen disc bevat, maar een code waarmee je de digitale versie van het spel kunt downloaden. Helemaal duidelijk was het echter nog niet, maar Bethesda heeft gelukkig opheldering gegeven.

Via Twitter heeft de uitgever laten weten dat de fysieke uitgave van de standaard editie van Redfall voor Xbox-consoles wél een disc bevat. De fysieke standaard editie is wel te upgraden naar de Bite Back editie en deze upgrade komt met een code om bonusitems te downloaden. Overigens bevat de fysieke versie van Redfall voor de pc geen disc, maar een code waarmee je de game via Steam kunt downloaden.

Redfall komt op 2 mei uit voor de Xbox Series X|S en pc.

2/4 The physical retail version of the Redfall Xbox standard edition does come with a Blu-Ray disc. The Bite Back Upgrade can be purchased separately. Within the Bite Back Upgrade, you will find a code that grants you the Bite Back Upgrade in-game items.

— Bethesda Support (@BethesdaSupport) February 17, 2023