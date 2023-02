Ruim een week geleden kwam Hogwarts Legacy uit en de release kan zonder twijfel succesvol genoemd worden. De game wist hoge ogen te gooien bij de critici en ook wij beloonden het spel met een prachtige score in onze review. Verder werd deze week duidelijk dat Hogwarts Legacy in de eerste week na de lancering vaker digitaal verkocht werd dan Elden Ring vorig jaar.

Ontwikkelaar Avalanche Software zal ongetwijfeld erg trots zijn op de prestaties van Hogwarts Legacy en de vraag is natuurlijk wat het succes betekent voor de toekomst van het spel. Voorafgaand aan de release werd immers nog niet over eventuele uitbreidingen gesproken. In een interview met IGN heeft game director Alan Tew hier wat meer over verteld. Tew gaf aan dat de studio zich tot nu toe volledig wilde focussen op de game zoals die nu in de schappen ligt. Avalanche Software heeft op dit moment ook geen plannen voor DLC voor Hogwarts Legacy.

“We’ve been really heads down bringing [Hogwarts Legacy] to life, so at the moment there are no current plans for DLC.”

Dat de ontwikkelaar op dit moment niet met DLC bezig is, wil natuurlijk niet zeggen dat er helemaal geen uitbreidingen voor Hogwarts Legacy komen. Die plannen kunnen natuurlijk altijd nog komen. Mocht Avalanche Software toch nog over gaan tot DLC, dan zullen we vermoedelijk nog wel een flinke tijd moeten wachten. De toekomst zal het uitwijzen.