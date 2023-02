Hogwarts Legacy werd door de pers goed ontvangen en het ziet er naar uit dat in ieder geval ook Europese gamers erg naar het spel hebben uitgekeken. De game wist namelijk in de eerste week meer digitale exemplaren te verkopen dan één van de populairste titels van vorig jaar: Elden Ring.

Christopher Dring – hoofd van GamesIndustry.biz – heeft via Twitter laten weten dat er 56% meer digitale exemplaren van Hogwarts Legacy zijn verkocht in de eerste week dan het geval was met Elden Ring. Helaas noemde Dring geen exacte cijfers, maar hij liet wel weten dat dit de beste lancering was – buiten de Call of Duty- en FIFA-serie – sinds Red Dead Redemption 2 in 2018.