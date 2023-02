Hogwarts Legacy ligt vanaf aanstaande vrijdag in de winkels, maar gisteren verliep het embargo al op de reviews. Zo heb je ook bij ons kunnen lezen wat we ervan vonden en als we wereldwijd kijken, zien we nog veel meer mooie cijfers.

Het merendeel zit rond een 9 of hoger, maar ook daaronder zien we nog de nodige hoge cijfers. Sterker nog, er is tot op heden nog geen onvoldoende uitgedeeld aan de game en het laagste cijfer staat op een 6.0.

Hoe dan ook, de reviews geven wel aan dat Hogwarts Legacy een meer dan prima game is die zeker de moeite waard lijkt. Volgens onze Patrick is de game in ieder geval een must have en zijn review lees je hier.

MeuPlayStation – 10

IGN Portgual – 10

Areajugones – 9.7

PlayStation Universe – 9.5

TierreGamer – 9.5

Atomix – 9.3

Generación Xbox – 9.3

IGN Italië – 9.3

SomosXbox – 9.2

AusGamers – 9.1

GRYOnline – 9.0

Gameblog.fr – 9.0

IGN – 9.0

Hobby Consolas – 9.0

Gamereactor Spanje – 9.0

Pure Xbox – 9.0

PlayStation Lifestyle – 9.0

ImpulseGamer – 9.0

GameRant – 9.0

God is a Geek – 9.0

Jeuxvideo.com – 9.0

IGN – 9.0

CD-Action – 9.0

Finger Guns – 9.0

Press Start Australia – 9.0

PSX Brasil – 9.0

WellPlayed – 9.0

SpazioGames – 8.7

MeriStation – 8.5

MGG – 8.5

Gamer – 8.5

TrueGaming – 8.5

Multiplayer.it – 8.5

Vandal – 8.2

Dexerto – 8.0

GameSpew – 8.0

Stevivor – 8.0

Push Square – 8.0

Metro GameCentral – 8.0

We Got This Covered – 8.0

TheSixthAxis – 7.0

Games.cz – 7.0

GamesRadar+ – 7.0

PCGamesN – 7.0

NME – 6.0

Hogwarts Legacy verschijnt vrijdag voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De game komt ook naar last-gen systemen, maar die release volgt pas later dit jaar.