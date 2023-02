Avonturengame Tchia blijft met iedere video indruk maken en dat is ook nu niet anders. De game speelt zich af op het eilandje Nieuw-Caledonië. Regisseur Phil Crifo, van ontwikkelaar Awaceb, gaat in deze video dieper in op wat daar allemaal te ontdekken valt en hoe je dat kunt doen.

Zo kun je onder meer van ziel naar ziel springen, waarmee spelers controle kunnen nemen over dieren en objecten. Tchia lanceert in de lente van dit jaar op de PlayStation 4, PlayStation 5 en de pc. Een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Geniet van de rustgevende beelden.