Tijdens het IGN Fan Fest heeft Blizzard Entertainment aangekondigd dat de open beta van Diablo IV zal plaatsvinden van 24 tot en met 26 maart. Mensen die het spel voorbestellen zullen al van 17 maart tot en met 19 maart aan de slag kunnen met de beta.

Om spelers alvast wat meer te laten zien en vertellen, heeft het ontwikkelteam een developer update livestream gepland staan voor 28 februari. Tijdens deze livestream zullen game director Joe Shely, lead systems designer Meng Song en lead world designer Art Peskov meer vertellen over de diverse systemen van het spel zoals Strongholds. Daarnaast wordt er ook meer informatie verwacht over de open beta.

De open beta van Diablo IV zal beschikbaar zijn voor spelers op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Je zult in de beta aan de slag kunnen gaan met de proloog en het eerste hoofdstuk van de game dat zich onder andere afspeelt in Fractured Peaks. In de beta zul je maximaal level 25 kunnen behalen, maar je zult zo lang als je wilt door kunnen blijven spelen tijdens de beta periode.

De aankondiging van de open beta data ging gepaard met de eerste vertoning van de opening cinematic, die je hieronder kunt bekijken. De release van Diablo IV staat gepland voor 6 juni en zal te spelen zijn op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Of de release haalbaar is zal nog moeten blijken, vorige maand gingen er namelijk nog geruchten rond dat Diablo IV mogelijk wordt uitgesteld.