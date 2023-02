We zijn een jaartje verder, maar Elden Ring is nog altijd vers in het geheugen gegrift. De fantasie-RPG van FromSoftware is sinds dag één een onvervalst succes en nu heeft uitgever Bandai Namco de laatste verkoopcijfers gedeeld.

De cijfers zijn niet mals, want Elden Ring is wereldwijd meer dan 20 miljoen keer over de (digitale) toonbank gegaan en daarmee is het met afstand de meest succesvolle game ooit van de Japanse studio. Dat harde werken werd eind vorig jaar bekroond met de titel Game of the Year op de Game Awards van Geoff Keighley.

Daarmee is het verhaal van Elden Ring echter nog niet geschreven, want op 25 februari zal men uitgebreid stilstaan bij de verjaardag van Elden Ring met een live evenement in Stockholm. Naar verluidt zal tijdens dit evenement ook een nieuwe uitbreiding worden onthuld, waar al langer geruchten over gaan.