Hogwarts Legacy is sinds de release eerder deze maand ongekend populair. Het heeft verschillende records gebroken dus van een succes is absoluut sprake. Met een game die zich in de Wizarding World afspeelt zonder een directe link naar Harry Potter, is natuurlijk ontzettend veel mogelijk en het lijkt erop dat er al over een opvolger wordt nagedacht.

In een interview met Variety heeft Warner Bros. Games president David Haddad gehint naar meer delen in de toekomst. De uitgever ziet Hogwarts Legacy als een langdurige franchise en dat betekent natuurlijk meer games. Met andere woorden: er komt vroeg of laat een vervolg of content in andere vorm.

“We are very pleased with the initial launch and see a bright future for our other platform launches.”

Hoewel Hogwarts Legacy met veel controverse gepaard gaat vanwege J.K. Rowling, heeft het op de verkopen nauwelijks effect. De game gaat als warme broodjes over de toonbank en dan te bedenken dat de last-gen versie nog moet uitkomen.