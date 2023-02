Het is al even bekend dat CD Projekt RED druk bezig is met een nieuwe grote update voor Cyberpunk 2077, dit naast de uitbreiding Phantom Liberty. Veel meer dan dat weten we niet, maar er zijn nu aanwijzingen opgedoken dat de game update snel beschikbaar zal worden gesteld.

Op Reddit wordt aangegeven dat als je kijkt naar de Steam database van Cyberpunk 2077, het opvalt dat de game de laatste tijd van meerdere edits is voorzien. Aangezien deze zo frequent zijn, is het mogelijk dat er hard wordt gewerkt om update 1.7 zoveel mogelijk aan te passen waarna deze zonder problemen kan worden uitgerold.

Het is mogelijk dat we de update al snel kunnen downloaden en dat is interessant, want versie 1.7 zal onder andere het complete politiesysteem herzien en er zullen grote aanpassingen worden gedaan op verschillende gameplay vlakken.