Larian Studios werkt al geruime tijd aan Baldur’s Gate 3 en tijdens The Game Awards eind vorig jaar werd aangekondigd dat de game in augustus dit jaar zou verschijnen. Een specifieke releasedatum werd toen niet gegeven, maar tijdens State of Play is dat nu ook bekendgemaakt.

Gezamenlijk met de onderstaande trailer werd de release van de game wereldkundig gemaakt, zo mogen we deze titel op 31 augustus verwachten op de PlayStation 5. Uiteraard verschijnt de game dan ook op pc, waar de titel in eerste instantie voor werd aangekondigd.

Of de game ook naar de Xbox Series X|S komt is op dit moment niet bekend.