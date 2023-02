Vol enthousiasme zat ik klaar voor de State of Play van afgelopen donderdag. In het begin was ik nog in de war omdat ik eerder het idee kreeg naar een Nintendo Direct te kijken. De kleinere onafhankelijke games verdienen zeker aandacht, maar organiseer dan een uitzending die zich hier specifiek op richt, zoals Nintendo dat bijvoorbeeld met hun Indie World Showcase doet. Op zijn minst had hier beter over gecommuniceerd kunnen worden, echter is Sony daar nooit goed in geweest. Nu zaten de meeste fans klaar om games te zien die het maximale uit hun dure console weten te halen. Zeggen dat de teleurstelling groot was is nogal zwak uitgedrukt. Echter lag dat niet zo zeer aan het eerste half uur, maar meer aan het einde van de show.

Met een uitgebreide presentatie van Suicide Squad: Kill the Justice League, had State of Play voor iedereen die geen fan was van het eerste half uur, makkelijk gered kunnen worden. Nu kan en ga ik uiteraard niet voor jullie praten, maar voor mij was de game een afknapper van jewelste. Als groot fan van Rocksteady en hun Arkham-trilogie keek ik erg uit naar Suicide Squad: Kill the Justice League. Wie wil er nou niet met Harley Quinn, Deadshot, Boomerang en King Shark naar Metropolis gestuurd worden om het daar tegen kwaadaardige versies van onder meer Flash, Batman en Superman op te nemen? Dat je dit vervolgens ook nog eens coöperatief met vrienden kunt doen is natuurlijk de spreekwoordelijke kers op de taart.

Tenminste, dat was het, totdat Gotham Knights demonstreerde hoe erg dat fout kan gaan. Toch maakte ik mij niet druk, want we hebben het hier over Rocksteady, de studio verantwoordelijk voor de beste Batman-games ooit gemaakt. Daar zat ik dan, klaar om verrast te worden. Het begon direct met de artstyle, die niet verder weg van de Arkham-games kan zijn. Daar is niets mis mee. Kijk maar naar hoe succesvol Guerrilla Games van Killzone naar Horizon ging. Echter is dit niet alleen veel kleurrijker, gecombineerd met de getoonde gameplay, kreeg ik meer de indruk naar een vervolg op Fortnite te kijken, dan naar een game uit het donkere DC-universum. Verrast was ik zeker, alleen niet op de manier die de ontwikkelaars voor ogen hadden.

Dat gezegd hebbende, gameplay gaat boven alles en aangezien ik het zelf nog niet heb kunnen spelen, is dat niet te beoordelen. Alleen als ik de Suicide Squad als Duracell-konijnen vrolijk door Metropolis zie stuiteren, in een omgeving die meer voor mijn achtjarige dochter geschikt lijkt, doet dat toch wel de wenkbrauwen fronsen. Overigens had ik blijkbaar de memo gemist dat de game een shooter is. Daarnaast hebben ze bevestigd dat er een grote nadruk op live service ligt, inclusief een Battle Pass en in-game winkel voor cosmetische items. Tot slot moet je te allen tijde online zijn, ook al speel je solo. Dat soort dingen horen in een free-to-play game thuis, niet in een titel waar je bij de release gewoon het volle bedrag voor moet neertellen.

Ik vraag me dan ook steeds harder af wat Rocksteady de afgelopen 7 jaar heeft uitgespookt? Veel van wat we gezien hebben lijkt in te spelen op een trend die al lang voorbij is. Het is erg jammer, want nu heb ik zoiets van laat maar zitten, deze kan van mijn verlanglijstje af. Wellicht ben ik gewoon bevooroordeeld, want bij het horen van de term live service spant mijn kringspier al samen. Daarnaast heb ik een gezin, dus als ik dan wat voor mezelf kan doen, heb ik geen behoefte aan nog meer kleurrijke ervaringen.

Wat dit betreft is deze ‘Jouw mening’ een ideale uitlaatklep voor mij. Maar ik ben echter ook benieuwd naar hoe jullie de gameplay onthulling van Suicide Squad: Kill the Justice League hebben ervaren. Zie je het juist wel helemaal zitten en kan je niet wachten of wil je toch nog wat meer zien voordat je een keuze maakt de game straks aan te schaffen? Het kan zoals altijd alle kanten op en je mening laat je in de reacties hieronder weten!