Hoewel de focus rondom Destiny 2: Lightfall vooral op de uitbreiding qua nieuwe content ligt, komt de bijbehorende update ook met de nodige aanpassingen die bedoeld zijn voor de quality of life. Met andere woorden: er worden de nodige zaken aangepast en meer gestroomlijnd, die de gebruikerservaring op termijn ten goede zullen moeten komen.

De belangrijkste aanpassingen zitten hem in de optie om loadouts te maken, die je in staat stellen om sneller te wisselen tussen favoriete builds. Een andere aanpassing zit hem in het versimpelen van het Armor Mod systeem, dat nu gecentraliseerd wordt naar één overzicht.

Verder introduceert Bungie met Lightfall een nieuwe progressiesysteem in de vorm van Guardian Ranks, wat een extra laag vormt om de ervaring te verrijken. Dit alles wordt getoond in een nieuwe video, die je hieronder kan bekijken.

Destiny 2: Lightfall is vanaf 28 februari verkrijgbaar.