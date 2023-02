Om 19:00 uur gaat Lightfall online, de grote nieuwe uitbreiding voor Destiny 2 die ons naar Neomuna brengt en introduceert tot Strand, een geheel nieuwe subklasse. De afgelopen dagen hebben we de nodige trailers en video’s gezien, maar nu de release echt aanstaande is, is daar nog een laatste video.

Deze video van slechts een minuut lang zet nog maar eens de toon dat het gevecht met The Witness nu echt aan is. Klik op play en geniet, en duik straks in de uitbreiding die een hoop nieuws te bieden heeft. Hoe die uitbreiding bevalt lees je binnenkort in een uitgebreide special.