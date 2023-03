Vorig jaar werd in september tijdens de State of Play-uitzending een gloednieuwe IP van Koei Tecmo en Team Ninja aangekondigd. Deze nieuwe game gaat onder de naam Rise of the Ronin en de eerste beelden gaven een sterke eerste indruk van wat je kan verwachten. Het ziet eruit als een ambitieus project en dat blijkt ook wel uit de ontwikkeltijd.

In een Japans interview van Ryokutya met Koei Tecmo komt naar voren dat de PS5-exclusive al meer dan 7 jaar in ontwikkeling is. Team Ninja heeft voor een lange tijd tegelijkertijd aan Wo Long: Fallen Dynasty, Rise of the Ronin en diverse uitbreidingen voor games gewerkt. Koei Tecmo zegt in het interview dat de ontwikkeling van Rise of the Ronin nog steeds op schema ligt en dat de game ergens in 2024 zal verschijnen.

Gezien het dus zo’n lange ontwikkeling kent, klinkt het ook logischer dat de PlayStation studio XDEV uit Engeland aan dit enorme project meehelpt.