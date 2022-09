Team Ninja, de ontwikkelaar achter onder andere de NioH franchise, is momenteel druk bezig met de ontwikkeling van soulslike Wo Long: Fallen Dynasty. Dat is echter niet alles, want de studio heeft tijdens de meest recente State of Play te kennen gegeven dat het ook werkt aan een nieuwe open wereld actie-RPG genaamd Rise of the Ronin.

Toen Rise of the Ronin werd aangekondigd werd al bekendgemaakt dat Team Ninja ondersteuning zou krijgen van Sony voor de ontwikkeling. Nu weten we ook om welke studio het gaat. Jason Stewart, senior producer bij XDEV, liet via Twitter weten dat de studio meehelpt aan de ontwikkeling van Rise of the Ronin.

XDEV is misschien niet een studio die heel bekend in de oren zal klinken, maar deze studio werkt al jaren mee aan diverse PlayStation titels. Zo heeft het onder andere meegeholpen aan de ontwikkeling van Returnal, Detroit: Become Human en de originele LittleBigPlanet. Daarnaast gaan er geruchten dat de studio ook meehelpt aan de ontwikkeling van de PlayStation exclusive afkomstig van FromSoftware.