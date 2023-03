Destiny 2: Lightfall is nu net een week uit en inmiddels heeft een groot deel van de spelers de campagne reeds doorlopen. De kritieken zijn echter wisselvallig, waarbij over het algemeen enige teleurstelling te bespeuren valt. Met name omdat de hype in het kader van The Witness en de Black Fleet best wel groot was, maar dit in de uitbreiding niet al te veel aan bod komt.

Het slotstuk krijgen we pas in The Final Shape en dat duurt nog een jaar, dus als het ware staat Bungie in een bepaalde mate pas op een startpunt. De ontwikkelaar heeft zodoende ook aangegeven dat dit pas het begin is qua verhaalvertelling, waarbij we het komende jaar via seizoenen zullen zien dat alle gebeurtenissen aan elkaar geknoopt worden in opmaat naar The Final Shape.

“This is just the beginning of the next year of storytelling that will connect the events of Lightfall and The Final Shape.”

Bungie erkent ook dat deze uitbreiding veel vragen heeft opgeroepen en dat er veel te beantwoorden valt, maar dat is iets wat we het komende jaar vanzelf zullen gaan zien. Met andere woorden: vanaf hier zal het alsmaar beter moeten worden.