Enige tijd geleden werd TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 aangekondigd voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. In de tussentijd hebben we er middels video’s en trailers het nodige van kunnen zien en we weten nu ook wanneer de game uitkomt.

Uitgever Nacon communiceerde tot op heden dat de game in mei zou verschijnen, wat vrij algemeen is. Via een betrouwbare bron in de retail hebben we vernomen dat de releasedatum gepland staat voor 11 mei. De game verschijnt dan voor de genoemde platformen.