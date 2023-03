De verkopen van games worden per land door instanties bijgehouden en hoewel het niet overal openbaar is, krijgen we via internationale kanalen wel te zien hoe games het op een bepaald continent doen. Vaak zijn dat soort overzichten niet heel bijzonder, omdat games als FIFA en Call of Duty jaar in jaar uit domineren.

Een uitzondering is niet uitgesloten en dat blijkt nu het geval te zijn met Hogwarts Legacy. De game die iets minder dan een maand geleden uitkwam blijkt een daverend succes, al wisten we dat eigenlijk al wel.

Volgens een nieuw rapport van GamesIndustry.biz staat de game van Warner Bros. Games bovenaan als het gaat om de snelst verkopende game in Europa. De verkopen gaan zo hard dat het zelfs elke Call of Duty die sinds 2017 is uitgebracht heeft weten te verslaan.