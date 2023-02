Hogwarts Legacy is sinds 10 februari verkrijgbaar op de current-gen systemen en pc. Sinds de release gaat de game als een trein en er is meermaals uitgesproken dat het een enorm succes is, maar aan concrete cijfers ontbrak het nog. Die zijn nu door Warner Bros. vrijgegeven en die onderschrijven het eerdere punt: Hogwarts Legacy is een enorm succes.

Volgens de uitgever heeft de game maar liefst 12 miljoen exemplaren weten te verkopen in de eerste twee weken sinds de release. Een gigantisch aantal en dan moet de game nog op last-gen systemen en de Nintendo Switch uitkomen, die ongetwijfeld voor een verdere boost gaan zorgen. Bovendien heeft Hogwarts Legacy voor Warner Bros. Games een nieuw record gezet als best verkopende game ooit.

In de tussentijd zijn er meer leuke statistieken gedeeld, gaan er geruchten over een tv-serie en er bestaat een mogelijkheid dat er meer games komen omdat Warner Bros. een franchise in het IP ziet.