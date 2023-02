Om te stellen dat Hogwarts Legacy het goed doet is wellicht een understatement. Fans van de Wizarding World zijn tot over hun oren verliefd op de creatie van Avalanche Software en ook wij hebben ons prima met de game vermaakt. De populariteit van de game wordt eens te meer bevestigd nu David Haddad, president van Warner Bros. Games, bekend heeft gemaakt dat gamers nu al maar liefst 267 miljoen uur hebben doorgebracht in de wereld van Hogwarts Legacy.

Dat is een gigantisch getal. Daarnaast hebben spelers 242 miljoen drankjes gebrouwen, 393 miljoen planten laten groeien en 1,25 miljard Dark Wizards verslagen. Haddad is vanzelfsprekend erg tevreden met deze statistieken en verwacht dat de versies voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch nog een extra steentje bijdragen aan het succes.

De PlayStation 4 en Xbox One-versies staan gepland voor 4 april aanstaande, terwijl de Nintendo Switch versie op 25 juli zal verschijnen. Het ziet er overigens naar uit dat het hier niet bij blijft, zo ziet Warner Bros. Hogwarts Legacy als een franchise en er gaat een gerucht rond dat er een tv-serie in de maak is.