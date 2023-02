Gisteren heb je kunnen lezen dat Warner Bros. Games in Hogwarts Legacy een nieuwe franchise ziet. Dit impliceert natuurlijk nieuwe games, maar het ziet er naar uit dat het hier niet alleen bij zal blijven.

Volgens bronnen van Giant Freaking Robot is er een Hogwarts Legacy tv-serie in de maak bij HBO Max. Er zijn verder geen details bekend, dus het is onzeker of het verhaal van de game wordt gevolgd of dat er wordt gekozen voor een andere tijdsperiode.

Hopelijk krijgen we snel te horen of dit gerucht inderdaad op waarheid is berust en wat we van de HBO-serie kunnen verwachten. Zie jij een tv-serie zitten?