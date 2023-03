De pre-load van Resident Evil 4 Remake voor de Xbox Series consoles is 67GB groot. We weten nu dat daar ook nog wat bij zal komen, want de game zal een day one-patch krijgen. Dit zal voor alle platformen gelden waarop het spel uitkomt.

Producer Hirabayashi Yoshiaki heeft met Press-Start gesproken over de feedback die ze kregen naargelang de gameplay video die het vijfde hoofdstuk liet zien. Velen vonden de regen er niet mooi uitzien. Dit zal met de day one patch worden aangepakt. Wat de update nog meer met zich mee zal brengen is niet bekend.