Het tweede seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 is inmiddels al een paar weken bezig en zoals gebruikelijk mogen we gaandeweg het seizoen een update verwachten. Deze update zal ook tijdens dit seizoen plaatsvinden onder de noemer Reload en die komt met wat nieuwe features en content.

De Reload update verschijnt op 15 maart en komt met de onderstaande toevoegingen:

Atomgrad Raid – Episode 2

Himmelmatt Expo (6v6) Core multiplayer map

Nieuwe modi: Drop Zone, All or Nothing en One in the Chamber

Gratis items via de in-game store om drie jaar Warzone te vieren (blueprints, calling card, etc)

Nieuwe Path of the Ronin Camo uitdagingen

Nieuw wapen: Tempus Torrent (marksman rifle)

Naast deze toevoeging mogen we nog een technische verbetering verwachten: Party queuing. Het zal na het updaten van de game mogelijk zijn om je aan te sluiten in de rij bij een vriend of party, waarna je automatisch aan de party wordt toegevoegd zodra zij klaar zijn met hun potje spelen.

Voor meer uitgebreide toelichting op de Reload update voor Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 kan je hier op het PlayStation Blog terecht.