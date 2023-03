Special | Destiny 2: Lightfall – De drie belangrijkste locaties van Neomuna – Met de lancering van Destiny 2: Lightfall bezoeken we voor het eerst in de franchise Neptunus. Een planeet die voorheen door de Guardians niet als heel belangrijk werd gezien. Ze hadden er simpelweg niet zoveel te zoeken en Neomuna, de grote stad op de planeet… daarvan hadden de Guardians niet echt weet. Het bestaan van de stad, die goed verborgen was, kwam voor het eerst naar boven tijdens Season of Plunder, aangezien Osiris visioenen kreeg over het bestaan. Aan de hand hiervan ging hij zelfs op onderzoek uit, maar hij vond niks.

Een veilige plek

Neomuna – de verborgen stad in kwestie – bleek wel degelijk te bestaan en we weten nu allemaal hoe het eruitziet. Er is natuurlijk een reden waarom Neomuna zo verborgen was. De stad is na de Collapse door mensen opgericht met als doel om een veilige haven te bieden zonder last te hebben van het gespuis dat het heelal teistert. Dit is een lange tijd goed gegaan, maar met een toename van Cabal op de planeet Neptunus verschoof de aandacht van de Vanguard ook naar deze planeet, die tegenwoordig beschermd worden door de Cloudstriders die je onder andere ontmoet in de campagne van Lightfall.

Nu Neomuna niet langer beschermd is door z’n unieke ligging en het geheimhouden van het bestaan, zijn het de Cloudstriders die aan het werk moeten. Zij zien in de Guardians een alliantie, die op hetzelfde uit zijn en dat is het bestrijden van The Witness en z’n tuig. Bijgevolg zijn er dus nieuwe spanningen ontstaan op de planeet waar jij je als Guardian mee mag bemoeien. Er is bovendien een reden waarom de Shadow Legion onder leiding van Calus de planeet bezoekt. Hier is namelijk een artefact te vinden, bekend als de Veil. Nu is het niet helemaal duidelijk wat de Veil precies is, maar The Witness is hier naarstig naar op zoek. Het gevolg is het strijdtoneel dat je in de campagne ervaart.

Qua lore heeft Neomuna dus absoluut een plaats in het grotere plaatje verdiend. Als speler krijg je op Neptunus nu een gloednieuwe locatie om te verkennen en dat gaat op een traditionele Destiny manier. Dit wil zeggen dat je verschillende grote open gebieden krijgt waar je terecht kunt voor Patrols, Lost Sectors, Public Events en tevens dient het als locatie voor missies in de campagne. Neptunus heeft als nieuwe locatie best veel variatie te bieden en we gaan nu stuk voor stuk de drie belangrijkste locaties langs.

Het stedelijke Zephyr Concourse

Dit is het centrum van Neomuna waar de wolkenkrabbers naast elkaar staan en je op grote hoogte veel wegen en plateaus vindt. Van winkels tot woningen en van bars tot andere sociale gelegenheden. Het is duidelijk dat hier vroeger vooral het sociale leven van Neomuna plaatsvond. Dit is nu echter het toneel voor veel confrontaties met de Vex en Cabal, die beide om de haverklap een bezoekje brengen. Qua detail is het een zeer strakke en weinig complexe omgeving, die als prima speeltuin dient. Toen voor Neomuni om te ontspannen, nu als locatie om de gevechten met de vele vijanden aan te gaan. Bovendien herbergt het de nodige geheime locaties, het loont dus om goed rond te kijken.

Het industriële Liming Harbor

Liming Harbor is het industriële hart van Neomuna. Hier tref je een grote haven, maar niet voor zeewaardige schepen. Het is het gebied van de arbeiders waar je veel bouwwerken treft, alsook grote constructies voor alle transportzaken. Het maakt Liming Harbor tot een relatief unieke locatie, omdat alles zo enorm is. Het zijn de grote bouwwerken, de machines, de turbines en meer die het een eigen uitstraling geven. Het gebied kenmerkt zich door duidelijk de arbeidersomgeving te zijn, maar dit wel in de ‘schone’ stijl qua infrastructuur zoals we dat ook in Zephyr Concourse terugzien. Dit gebied is eveneens het toneel voor de nodige confrontaties met de Vex en Cabal, plus er valt veel te ontdekken. Check dus zeker alle hoekjes even om te kijken of er niet wat verborgen ligt.

Het open Ahimsa Park

Het Ahimsa Park zegt het eigenlijk zelf al. Het is een park en is dan ook zodanig ingericht, hoewel het aan constructies niet ontbreekt. In tegenstelling tot de twee andere gebieden is het hier net ietsje grauwer ingericht qua kleurstelling. Dit komt ongetwijfeld doordat het absurd grote schip van Calus hier geland is. Met zijn kop aan de voorkant is het overduidelijk een gedrocht dat het mooie uitzicht van de Neomuni belemmert. Dit geeft gelijk ook aan dat dit een belangrijke locatie is in Neomuna, aangezien we het schip daadwerkelijk kunnen betreden. Qua vormgeving zelf is het gebied echter het meest gevarieerd door een mengelmoes te bieden van Zephyr Concourse en Liming Harbor. Dit maakt als geheel dat elk gebied zijn eigen identiteit kent en ook afwisselend oogt, waardoor je genoeg variatie krijgt!

De verschillende grote open plekken bereik je via specifieke routers die voor een groot deel geasfalteerd zijn. Het betreft hier immers een stad van mensen, waardoor het in bepaalde mate herkenbaar oogt en aanvoelt. Het is ook erg futuristisch allemaal en gezien de lengte van Cloudstriders is het allemaal net wat ruimer ingericht.

Met de huidige opzet wijkt Neomuna behoorlijk af van wat we eerder hebben gezien. Zo was Savathûn’s Throne World er een die qua stijl meer grimmig is en je ook een wat ‘viezere’ omgeving in de moerassen voorschotelt. Europa was een ijzige planeet in de kou en de maan weer een grijze grauwe boel. Aan variatie dus geen gebrek en feit is dat Neomuna met afstand de meest kleurrijke omgeving tot op heden is.

