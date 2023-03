DLC Special | Destiny 2: Lightfall – Bungie is met de Destiny franchise een aantal jaar terug afgestapt van het oorspronkelijke model, waarbij spelers telkens moesten wachten op een nieuwe uitbreiding en in de tussentijd niet zo heel veel te doen hadden. Met de introductie van seizoenen die jaarlijks opbouwen naar een grote uitbreiding, heeft de ontwikkelaar een succesvolle strategie op de franchise losgelaten en de mogelijkheden zijn in dat kader met Destiny 2 oneindig. Na het sublieme The Witch Queen hebben we vorig jaar vier mooie seizoenen gehad, die geleid hebben tot Lightfall. Deze uitbreiding is nu een week uit en wij zijn weer op avontuur gegaan om de nieuwe content te ontdekken.

Opbouw naar The Final Shape

Dat Bungie voor een zorgvuldige aanpak kiest met seizoenen die naar uitbreidingen toewerken, is een fijne werkwijze. Zo is er ieder kwartaal wat nieuws te beleven en het voegt ook wat toe aan de beleving. In de huidige situatie weten we al enige tijd dat The Witness steeds dichterbij komt, een mysterieuze entiteit die een bedreiging vormt voor de Traveler en zodoende ook de Guardians. Al eerder is gebleken dat de Guardians het alleen niet tegen The Witness kunnen opnemen en daarom worden er verbonden gesloten, verkennen onze helden de Darkness en komen ze nog meer te weten over wat het universum herbergt.

In Lightfall moet dat tot een voorlopige conclusie komen, waarbij The Witness en diens onderdanen, waaronder Calus van de Shadow Legion (Dark Cabal), de eerste aanzet geven tot het grotere gevecht dat komen gaat. Dit richt zich in eerste instantie primair op Neptunus, waar de laatste stad Neomuna te vinden is. Een stad die zich heeft afgesplitst na de eerste ineenstorting van het universum, wat zich altijd afzijdig heeft gehouden. Sterker nog, de mens wist niet eens dat de stad bestond. Doordat het gevaar dichterbij komt, worden de Neomuni al dan niet ongewild in de strijd betrokken en dat vormt het nieuwe toneel voor deze uitbreiding.

The Final Shape zal volgend jaar een einde maken aan de huidige Light/Darkness saga en we wachten hier eigenlijk al heel erg lang op. Het zal een slotstuk van jewelste moeten worden en na The Witch Queen werd de toon absoluut gezet. Met Lightfall hebben we een degelijke uitbreiding voor onze kiezen die dankzij Strand, inhoudelijke verbeteringen en Neomuna genoeg te bieden heeft om te verkennen en te spelen. Qua gameplay is het natuurlijk Destiny, dus in dat kader weet je wat je kan verwachten. Toch kunnen we er niet omheen dat het verhaal van deze uitbreiding heel erg compact aanvoelt.

Er is een reden waarom The Witness diens onderdanen naar Neptunus stuurt en dat vormt ook de aanleiding om het gevecht aan te gaan. Het verhaal op zichzelf is niet zo sterk als dat van The Witch Queen, maar ook zeker niet verkeerd – let wel dat het meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Uiteindelijk draait het echter om het beschermen van bepaalde zaken op de planeet met tot slot een groot gevecht tegen een eindbaas die zich wellicht wel laat raden. Dit alles biedt genoeg vermaak, maar we kunnen ons niet helemaal aan de indruk onttrekken dat het meer als opvulling aanvoelt dan echt een opbouw naar het slotstuk. Daarvoor is het ietwat teveel ‘ingepakt’.

Ontdek de kracht van Strand

Hoewel het verhaal meer als een verhaal zoals velen in het grotere plaatje past, moeten we hier wel bij opmerken dat het op zichzelf genoeg vermaak biedt en interessanter nog: het introduceert nieuwe gameplay mechanieken. De Shadow Legion is namelijk in staat om de speciale krachten van de Guardians middels een nieuwe techniek in te perken. Dit wil zeggen dat Supers en andere elementen op bepaalde momenten niet inzetbaar zijn, wat dus een ernstige handicap vormt voor onze helden die toch enigszins afhankelijk zijn van hun additionele mogelijkheden om de vijanden aan te pakken.

De introductie van Strand

Maar dat is voor Bungie gelijk een moment om een nieuwe klasse te introduceren onder de noemer Strand. Dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld Stasis niet echt een tastbaar element, waardoor de route naar het bemachtigen en benutten van alle capaciteiten anders ligt. Zoals Bungie eerder al heeft aangegeven is Strand een element dat gebaseerd is op de kernkracht van de Guardians en andere wezens die het gebruiken. Hierdoor is het een kwestie van de capaciteiten zelf ontdekken en ontwikkelen op basis van de innerlijke kracht. Dit alles manifesteert zich stapsgewijs naarmate het avontuur vordert en na afloop zul je verschillende handelingen moeten verrichten om Strand je helemaal eigen te maken.

De klasse op zichzelf ziet er schitterend uit met een groene kleurstelling, waarbij het zich richt op een tweetal elementen: omgeving en combat. In de omgeving kan je Strand bijvoorbeeld gebruiken als een grapple, waardoor je grotere afstanden kunt overbruggen. In onze preview noemden we het een middel zoals Spider-Man dat heeft, waarbij je als het ware rond kunt slingeren. In de praktijk is het toch iets beperkter, want het vrije rondslingeren is vooral afhankelijk van Strand aanknopingspunten her en der in de levels, wat zich beperkt tot Neptunus. Tegelijkertijd is het wel een nieuw element dat je toch wat meer bewegingsvrijheid geeft en dat zorgt voor een leuke ervaring.

Interessanter is echter om Strand in gevechten in te zetten, waarbij je door te mediteren meerdere elementen kunt vrijspelen. Het vraagt enige tijd om alles van Strand helemaal te doorgronden, maar aan het einde van de rit kun je jouw build zo inrichten dat je met Strand allerlei boeiende mogelijkheden hebt. In ons geval hebben we Strand veelvuldig gebruikt door de throwable in te zetten als een soort slinger, die vijanden vastgrijpt en de lucht in slingert, wat je in staat stelt ze een kopje kleiner te maken. Ook kun je ervoor kiezen de grapple in gevechten te gebruiken, waarbij je als het ware naar je doel getrokken wordt om die vervolgens een klap van jewelste uit te delen. Het mag voor zich spreken dat het een toegevoegde waarde is en net dat beetje extra dynamiek aan de gameplay toevoegt.

Leuker zijn in dat kader nog de Supers die verschillen tussen Guardian types. De Titan krijgt een stel ferme klauwen (Bladefury) uit groen doorzichtig materiaal opgetrokken, waarmee die als een ware slager vol op vijanden in close combat in kan hakken. Spelers die met de Warlock het strijdveld betreden krijgen de zogeheten Needlestorm, die als een reeks scherpe projectielen op vijanden afgevuurd worden wat meer op enige afstand effectief is. Tot slot is de Hunter voorzien van Silkstrike, waarmee een tijdelijke rope dart beschikbaar is om vijanden het vuur aan de schenen te leggen. Elke Super voelt anders aan en komt logischerwijs met andere visuele effecten wat voor een schitterend schouwspel kan zorgen.

Subtiele verbeteringen en Neomuna

Afgezien van dat Lightfall ons voorziet van een nieuwe campagne en natuurlijk Strand, wat op zichzelf voor voldoende vermaak zorgt om weer uren in Destiny te investeren, komt de uitbreiding ook met nog wat andere aanpassingen. Alles benoemen zou domweg gekkenwerk zijn, daarom zullen we bepaalde aspecten in andere artikelen nog nader bespreken, maar een fijne aanpassing is dat het toekennen van armor mods nu via een vernieuwd scherm gaat. Door in je build scherm pijltje naar rechts in te drukken krijg je een overzicht te zien van je armor set die je gebruikt en per onderdeel kan je op een soortgelijke wijze mods toepassen. De werking en het effect zijn hetzelfde als voorheen, maar het kent ditmaal een veel beter overzicht wat de game ten goede komt.

Net zo prettig is dat je nu de mogelijkheid krijgt om je huidige build op te slaan in daarvoor aangewezen slots, te bereiken door naar links te drukken in het overzichtsscherm van je Guardian. Dit stelt je in staat om meerdere builds op te slaan en op vrijwel elk moment eenvoudig te wisselen. Ideaal voor als je veel wisselt tussen bijvoorbeeld PvE en PvP. Of wat te denken het wisselen tussen een specifieke build voor een bepaalde Raid, die afwijkt tegenover je build die je normaliter gebruikt voor de gewone content. Je kunt meerdere builds opslaan en het wisselen gaat met een druk op de knop, idem dito voor het opslaan van nieuwe builds of aangepaste.

Tot slot moeten we natuurlijk nog even Neomuna zelf bespreken, wat de gloednieuwe omgeving van de uitbreiding is. Deze stad is hyper futuristisch en is gestoeld op de cloud. Hierdoor zie je nagenoeg geen inwoners van vlees en bloed, gezien de inwoners zich naar de cloud hebben verplaatst. De enige levende figuren zijn Nimbus en Rohan, Cloudstriders die zich bij je voegen in de strijd tegen de Shadow Legion en The Witness. Het resultaat is echter dat Neomuna in het stedelijke gedeelte wat uitgestorven oogt. Het ziet er mooi uit hoor, maar het voelt tegelijkertijd toch allemaal wat kaal en leeg aan. Misschien is het een kwestie van smaak, maar Savathûn’s Throne World voelde toch sfeervoller en bood ook een mooiere omgeving.

Conclusie

Destiny 2: Lightfall heeft qua gameplay genoeg te bieden om je weer een goede tijd te vermaken en met het nieuwe seizoen dat direct van start is gegaan, kan je je uren in de game verliezen. Het verhaal van Lightfall op zichzelf is de moeite waard. Het is onderhoudend, leuk en je treft weer genoeg nieuwigheden om de ervaring fris aan te laten voelen. Tegelijkertijd voelt het meer als een apart verhaal binnen het grotere plaatje en hoewel dat zeker niet slecht is, is het in dat perspectief net een stapje terug tegenover The Witch Queen. Dat gezegd hebbende, is Strand een waardevolle toevoeging die voor een nieuwe dynamiek in de gameplay zorgt en Neptunus heeft als locatie genoeg te bieden om te ontdekken, ware het niet dat het bij momenten wat kaal en leeg oogt.