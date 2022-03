DLC Special | Destiny 2: The Witch Queen – Savathûn is een naam en entiteit die we veelvuldig zijn tegengekomen in Destiny 2, zeker de laatste maanden. Dit alles omdat deze Hive heks haar hand heeft gehad in heel veel zaken op de achtergrond, die ze met haar geniepige invloed probeerde te manipuleren. De Guardians hebben ook met haar te maken gehad, maar steeds meer werd duidelijk wat het uiteindelijke eindspel van deze heks is. Dit alles komt tot een climax in The Witch Queen, de meest recente uitbreiding voor Destiny 2 die de boeken in gaat als een van de beste campagnes tot op heden. Het is dus een must om deze uitbreiding te spelen als je ook maar iets met Destiny 2 hebt en waarom, dat leggen we je nu uit.

De jacht op Savathûn

Over het verhaal en Savathûn is genoeg geschreven, ook in onze preview en gezien de campagne in dat opzicht bijzonder boeiend is laten we dat voor nu in het midden. Wel willen we je vertellen dat je jacht op Savathûn zult maken vanwege haar recente acties, waarbij niet alleen het verhaal je die richting opstuurt, maar ook omdat het pure noodzaak is. Savathûns thuisbasis is The Throne World en die nieuwe locatie zul je nu bezoeken als onderdeel van deze uitbreiding, waar je op onderzoek uitgaat naar wat de beweegredenen zijn voor de acties van haar. Er schuilt immers veel meer achter dan ogenschijnlijk lijkt.

Het belangrijkste in deze is dat waar je in Beyond Light nog de Darkness omarmde in de vorm van Stasis, de Hive nu een manier gevonden hebben om hetzelfde te doen met Light. En gezien de Guardians dit zichzelf eigen hebben gemaakt, is het zaak om uit te zoeken hoe Savathûn überhaupt aan Light is gekomen en waarom de Traveller niet ingegrepen heeft. Wat volgt is een buitengewoon boeiend verhaal gedurende de campagne, waarbij je The Throne World onderzoekt en een stokje probeert te steken voor de plannen van Savathûn, en dat alles leidt weer naar een conclusie waar een stukje van de Raid aan vastgeknoopt zit.

Van begin tot eind zul je je vermaken en dat is geheel volgens de traditionele Destiny 2 gameplay, maar wel aangevuld met nieuwe elementen. Zo hebben bepaalde Hive ook een Ghost die je moet vernietigen met je mêlee optie, want anders blijven deze vijanden spawnen. Dit is een best interessante dynamiek, aangezien je dit niet gewend bent. Zodoende hebben we regelmatig in herhaling tegen dezelfde vijanden moeten vechten. Dit om aan te geven hoe ongebruikelijk het is voor de Destiny 2 gameplay. Daarnaast gebruikt de Hive ook Supers, waardoor je in bepaalde situaties veel kwetsbaarder bent. Lang verhaal kort, het verandert de dynamiek in de actie en maakt het gevarieerder. Je kan het zien als de verfrissing die precies nodig was, dus dat pakt goed uit.

Detective in The Throne World

Vanzelfsprekend krijg je weer een campagne te spelen en die vormt de hoofdmoot in het achterhalen wat de motieven zijn van Savathûn, alsook het uitzoeken hoe het zover heeft kunnen komen. Naast de campagnemissies krijg je ook als nieuw onderdeel het onderzoeksbord erbij, bij de Enclave op Mars (nieuw gebied) alwaar je verschillende onderzoeken kunt uitvoeren. Je waant je een soort detective in The Throne World, waarbij je verschillende stappen moet uitvoeren volgens een traditionele questlijn. Dit om het onderzoeksbord vol te krijgen met clues om zo meer te achterhalen over wat er allemaal is gebeurd.

De gameplay in de kern is nog altijd zoals je het gewend bent, maar deze nieuwe elementen en de net even wat andere benadering van de ervaring, zorgt ervoor dat je geboeid blijft en ook telkens weer terug zal keren. Het is niet voor niets een van de beste campagnes van de afgelopen jaren, want het verhaal is interessant, de encounters zijn tof en ook is er weer genoeg te ontdekken wat samenhangt met een paar nieuwe elementen. Maar voor we daar dieper op ingaan, weet ook dat The Throne World op zichzelf een schitterende omgeving is om doorheen te gaan. Het paleis van Savathûn ziet er prachtig uit, maar wordt buiten de muren omgeven door een verraderlijk moeras. Het contrast kon niet groter, maar op een of andere manier matcht het erg goed. Daar komt nog bij dat er veel onzichtbare plateaus en meer zijn, wat allemaal bij de mindfuck games van Savathûn hoort.

Meer uitdaging

Nieuw in deze campagne is de mogelijkheid om de hoofdmissies op Legendary te spelen. Dit verandert qua volgorde of structuur niets aan hoe je het speelt, maar elke missie komt dan met een aantal modifiers. Dit wil zeggen dat vijanden sterker zijn, of dat er bepaalde type vijanden meer voorkomen. Ook kan de navigatie uitgeschakeld zijn en ga zo maar door. Dit geeft de geoefende speler net wat meer uitdaging en in ruil daarvoor zit er ook meer loot in als je op deze moeilijkheidsgraad speelt. Dit motiveert eens te meer om een tweede run te doen om er nog wat meer uit te halen.

Daarnaast kan het je patronen opleveren, net zoals de activiteiten in de rest van The Throne World en dat is bedoeld om nieuwe wapens te maken. Een gloednieuw onderdeel van deze uitbreiding, waarbij je in elke categorie één of meerdere wapens kunt craften. Het interessante aan dit aspect is dat je in eerste instantie aan een patroon genoeg hebt om het wapen an sich te maken. Tevens kun je er wat specifieke perks aan toekennen, maar om er alles uit te halen zul je het wapen ook moeten gebruiken. Na het maken is elk wapen een basisversie van wat het kan worden. Door het wapen effectief in te zetten, zul je het levelen en hier kun je dan weer nieuwe mods uit extracten, die je in staat stellen het wapen meer naar eigen smaak te modificeren.

Wat daar nog bijkomt is dat je naarmate je verder in de game komt, steeds meer specifieke elementen aan een wapen kan toekennen. Dit zijn basis variabelen als sneller herladen, een groter magazijn, maar ook geavanceerde perks om je wapen naar een hoger niveau te tillen. Het fijne van dit systeem is dat – hoewel het ingewikkeld klinkt – heel eenvoudig is opgezet in The Witch Queen. Ook kun je altijd een wapen aanpassen via de ‘Reshape’ functie, waardoor je niet gelijk vastzit aan je aanvankelijke keuze. Het wijst zich allemaal voor zich en vanzelfsprekend is de functie in de campagne geïntegreerd, waardoor je er sowieso kennis mee zult maken.

En wat wapens betreft. Naast nieuwe varianten die je bij elke uitbreiding natuurlijk mag verwachten, introduceert Bungie ook de Glaive. Een staf met een ferm mes erop, waarmee je sierlijk mêlee combat kan uitvoeren. Op afstand kun je schieten en tevens kun je de Glaive uitrusten met een tijdelijk schild. Daarmee is het wapen niet alleen handig voor een offensieve inzet, maar ook defensief. Daar tegenover staat wel dat de munitie beperkt is tegenover andere krachtige wapens, maar dat is natuurlijk een bekend aspect van de franchise inmiddels. Van alle nieuwe wapens is dit de meest spraakmakende toevoeging en doordat het in first-person gehanteerd wordt, is het een genot om te gebruiken.

Void rework

Met de introductie van Stasis in Beyond Light kwam er een nieuwe subklasse bij en Bungie pakte gelijk uit met de mogelijkheid tot het meer kunnen customizen van de subklasse middels Fragments en Aspects. Dit is nu uitgebreid naar Void, waardoor je ook met die subklasse je build beter kan afstemmen en later dit jaar zal het toegepast worden op Arc en Solar. Het is weer dat laagje extra verdieping dat aan de game wordt toegevoegd, zoals we dat vaker hebben gezien. Als je bekend bent met hoe je Stasis kunt inrichten in jouw build, dan is de werking met betrekking tot Void identiek en het geeft je simpelweg nog meer mogelijkheden, wat in de smaak valt. Het advies is dan ook om er zeker mee te experimenteren om er net wat meer uit te halen.

Conclusie

The Witch Queen is een uitbreiding die elke Destiny 2 speler gespeeld moet hebben. Het verhaal weet van begin tot einde te boeien en alles wat erbij komt kijken nodigt uit om dieper in de lore te duiken. Het verhaal wordt in combinatie met toffe missies gepresenteerd, waarbij puzzelen en platformen geregeld afgewisseld worden. Dit maakt dat het als een compleet en gevarieerd geheel aanvoelt. Dit alles in een boeiende nieuwe omgeving zorgt er ook voor dat Bungie een nieuwe lat voor zichzelf heeft gelegd. Tel daar de mogelijkheid tot wapens craften bij op, de meer dynamische gevechten door het gebruik van Light door de Hive, de toegevoegde diepgang aan Void, de Legendary optie bij missies, de mooie nieuwe omgeving én natuurlijk de Glaive. Oftewel, je hebt geen enkele reden om The Witch Queen over te slaan.