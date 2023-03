Sinds gisteren is de seizoensfinale van HBO’s The Last of Us te zien op HBO Max, maar vandaag nemen we even een blik terug op aflevering 3. De aflevering waarin we het achtergrondverhaal van partners Bill en Frank te zien krijgen.

In deze aflevering zien we dat Bill een klein dorpje heeft omgetoverd tot zijn eigen nederzetting met alle toeters en bellen eraan. Hekken waarop constant een elektrische lading staat, vlammenwerpers, vallen, jij bedenkt het en Bill had het. Nu heeft dit een fan van The Last of Us geïnspireerd om dit dorpje na te maken in The Sims 4.

De Sims bouwer genaamd Isambardy heeft het dorpje nagemaakt op een 64×64 perceel op een locatie uit de Landelijk Leven uitbreiding. De video toont het gehele proces van begin tot eind, waarin Isambardy begon met Bills huis en vervolgens meer gebouwen toevoegde.

Je kunt de video hieronder bekijken.