The Last of Us wist zich ten tijde van de originele release op de PlayStation 3 al neer te zetten als een game van een hoog kaliber. Nu is deze franchise niet alleen niet meer weg te denken uit het leven van gamers, ook mensen die niet gamen zijn in aanraking gekomen met de franchise dankzij HBO’s The Last of Us. HBO en Naughty Dog wisten met de serie een groot succes te behalen en het bedrijf bereidt zich al voor op in ieder geval een tweede seizoen, maar hoe zit het met een vervolg op The Last of Us: Part II?

In een recent interview met Kinda Funny werd deze vraag gesteld aan Naughty Dog co-president en The Last of Us regisseur en schrijver Neil Druckmann. Hij erkende de grote vraag naar The Last of Us: Part 3, maar liet verder niets los, behalve het feit dat Naughty Dog al bezig is met de ontwikkeling van diens volgende PlayStation 5-game.

Neil Druckmann licht het proces toe dat Naughty Dog gebruikt om te beslissen welk nieuwe project ze gaan oppakken. De ontwikkelaars kijken samen naar waar ieders passie ligt en waar ze het meest enthousiast van worden. Dit doet de studio omdat ze niet willen dat de motivatie van mensen snel na het beginnen van een project afneemt.

“At the end of every project, we purposefully explore several different projects. Some of them might be a sequel, and then a bunch of new ideas. And then we really feel like, ‘where do our passions lie?’ Because that’s the fire that has to sustain for years to come. And if you pick the wrong project, and then you burn out from that idea because you weren’t that passionate about it two years into it, on a four year project, you’re f***ed. That’s how you make mediocre… anything- if you lose your excitement for it.

Of dit nieuwe project waar Naughty Dog mee bezig is The Last of Us: Part 3 is weten we niet. Niettemin is een vervolg op The Last of Us: Part II bijna niet weg te denken na de successen die zowel de games als de live-action serie hebben behaald. Nieuwe The Last of Us-avonturen zitten er sowieso aan te komen. Naughty Dog werkt namelijk ook aan een The Last of Us multiplayergame.

Wat hoop jij uit de stal van Naughty Dog te zien verschijnen in de komende jaren? Een nieuwe Uncharted, Jak & Daxter, The Last of Us of misschien wel iets heel anders? Laat het aan ons weten!